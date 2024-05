Coup d'envoi de la saison estivale au parc Jean-Drapeau

À compter du 25 mai, la Roseraie invite à découvrir sa programmation distinctive. Tous les samedis et dimanches de l'été, les familles pourront profiter d'activités spécialement conçues pour elles, incluant des ateliers de cirque, de percussion et des activités scientifiques. Les dimanches, des activités de divertissement et de bien-être sont également prévues.

En fin de journée, le samedi, la Roseraie sera le théâtre de soirées festives en plein air, avec des thématiques variées, allant de la musique du monde aux jeux de société, en passant par des soirées bingo karaoké. Pour combler les envies gourmandes et étancher la soif, l'aire de restauration y propose également une offre alléchante et bonifiée.

Au mois d'août, l'espace se métamorphosera pour des soirées cinéma sous les étoiles tous les jeudis, sur le thème de l'environnement. En collaboration avec la Biosphère, une sélection de films et de documentaires québécois y sera proposée.

Enfin, les visiteurs sont invités à profiter du mobilier et du charme de la Roseraie en tout temps, pour pique-niquer ou encore, s'adonner à des activités comme la pétaque et le ping-pong.

Découvrir le Parc autrement

Nouveauté cette année, le Voyage des îles propose une expérience immersive à ne pas manquer. Dès le 28 juin, à travers une application web interactive, les participants sont invités à repérer les panneaux informatifs à proximité des œuvres d'art public, des bâtiments historiques et des sites emblématiques du Parc et à balayer les codes QR pour plonger dans les récits captivants qui ont marqué son histoire au fil des ans.

La Balade découverte, qui sera offerte dès le 22 juin, permet également de sillonner le Parc à bord d'un véhicule électrique, et ce, gratuitement. Les visiteurs partent à la découverte de l'histoire des îles via six points d'intérêts, dont le Paddock, pour saisir pleinement l'histoire du Grand Prix, et le Bassin olympique, pour revivre les grands événements sportifs ayant marqué l'histoire du Parc.

Un été des plus rafraichissants

Dès le 25 mai, le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau accueillera les nageurs avec un horaire de présaison pour les séances de nage en longueur et les bains libres. Quant à l'horaire régulier, il sera en vigueur à partir du 22 juin. Offrant une piscine récréative chauffée, des tremplins de plongeon, des jeux d'eau ainsi que des structures gonflables flottantes, il s'agit de l'un des plus beaux complexes aquatiques en plein air du Canada!

Avec sa vaste étendue de sable doré, la Plage Jean-Doré est un autre endroit rêvé au Parc pour se prélasser au soleil, se rafraichir et s'amuser en famille ou entre amis. Elle sera ouverte au public à compter du 22 juin, où petits et grands pourront profiter des parcours de nage en eau libre, de la structure Aquazilla, du terrain de volley-ball gonflable et de la location d'embarcations nautiques.

Mobilité durable

Pour se rendre au Parc, l'utilisation des transports en commun est encouragée, la station de métro Jean-Drapeau et la navette fluviale offrant des trajets facilement accessibles depuis différents points de la ville.

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

