MONTRÉAL, le 25 avril 2025 /CNW/ - Le Port de Montréal est heureux de lancer la saison des croisières 2025, marquée par le retour du Victory I, de la compagnie Victory Cruise Lines. Avec 58 000 passagers et membres d'équipage attendus au cours de la saison, et une offre touristique ouvrant aussi bien vers les Grands Lacs que vers des destinations internationales, Montréal confirme sa place parmi les grandes destinations croisière d'Amérique du Nord. C'est aussi l'occasion de souligner le début de la haute saison au Grand Quai qui offre espaces publics et événements aux citoyens et visiteurs de la métropole.

Une belle saison en perspective

La saison des croisières 2025 accueillera 42 opérations de 13 compagnies et 21 navires différents, pour un total estimé à près de 60 000 passagers et membres d'équipage. Pour la saison des croisières 2025, le Port de Montréal souligne la venue de nouveaux navires faisant escale pour la première fois à Montréal, notamment le Seven Seas Splendor (Regent Seven Seas Cruises), le Silver Shadow (Silversea Cruises) et le Allura (Oceania Cruises).

« Le Port de Montréal est fier de lancer une nouvelle saison de croisières qui témoigne du dynamisme de notre métropole et de l'attrait qu'elle exerce auprès des compagnies maritimes et des voyageurs du monde entier. En plus de contribuer au dynamisme du tourisme dans la métropole, les croisières génèrent des retombées économiques significatives pour le milieu local et régional. C'est aussi une occasion privilégiée de faire rayonner notre fleuve, notre savoir-faire et notre accueil », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale du Port de Montréal.

« À Tourisme Montréal, nous sommes fiers de constater que 97 % des croisiéristes sont satisfaits de leur expérience à Montréal. Notre métropole confirme sa place parmi les grandes destinations de croisière en Amérique du Nord. Notre position unique en tant que port d'embarquement de choix pour les navires de luxe génère des retombées économiques concrètes pour la métropole, tant au niveau de l'hébergement, de la restauration que des expériences culturelles. Bonne saison à tous ! » affirme Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Des retombées considérables pour la métropole

L'industrie des croisières demeure un vecteur économique important et un véritable levier d'attractivité pour la métropole. En 2024, les retombées économiques sont estimées à 25 millions de dollars, auxquelles s'ajoute la contribution du secteur des excursions sur le fleuve, qui a attiré près de 120 000 passagers. Chaque arrivée de croisiéristes représente une opportunité directe pour les commerces, les restaurants et les attractions touristiques de la ville, générant ainsi des emplois directs et indirects. Ce dynamisme soutient également le développement d'initiatives locales qui valorisent le patrimoine montréalais tout en stimulant l'économie locale.

Victory I : une présence de longue date à Montréal

À l'occasion de cette première escale de la saison, une plaque honorifique a été remise à John Waggoner, propriétaire de Victory Cruise Lines, en présence de Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal, et du capitaine du navire Victory I, Geir Lilleeng. Le Victory I entretient une longue histoire avec Montréal : venu pour la première fois sous le nom de Saint-Laurent en juillet 2016 avec la compagnie Haimark Line, il a été ensuite acheté par Victory Cruise Lines et rebaptisé Victory I, puis par American Queen Voyages et rebaptisé Ocean Voyager. En 2023, John Waggoner a racheté les deux navires de la compagnie et a repris le nom de Victory Cruise Lines. Entre 2016 et 2024, les deux navires Victory I et II ont réalisé 35 opérations à Montréal, transportant 7167 passagers (PAX). Avec quatre escales prévues cette année, Victory Cruise Lines affirme son intention de développer Montréal comme destination incontournable sur ses circuits.

Lancement de la saison estivale au Grand Quai

Le retour des beaux jours marque également le début de la haute saison au Grand Quai. Cet été, le site accueillera une programmation riche en événements d'envergure. Parmi les moments forts, citons C2 Montréal, le Sommet Climat en mai, SAQ Inspire, le Startupfest, le Salon de la Femme noire ainsi que le festival Martinique Gourmande, qui ponctueront la saison estivale. À cela s'ajoute l'attrait des espaces exceptionnels du site : le toit vert, la Place des Commencements en bordure du fleuve, sans oublier la Tour du Port de Montréal, qui offre une vue spectaculaire sur la ville et le Saint-Laurent. Un cadre unique pour accueillir visiteurs, résidents et croisiéristes tout au long de l'été !

