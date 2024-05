Coup d'envoi de la mission économique du CPQ au Maroc dans le cadre de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2024

MONTRÉAL, le 27 mai 2024 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ), accompagné d'une délégation d'une cinquantaine de personnes, amorce une mission économique au Maroc dans le cadre de la 4e édition de la Rencontre des Entrepreneurs Francophones (REF24), événement annuel de l'Alliance des patronats francophones.

Au cours de cette mission, l'équipe du CPQ se rendra dans la capitale économique du Maroc, Casablanca, pour rencontrer des entrepreneurs et visiter des entreprises. Par la suite, elle poursuivra son chemin jusqu'à Marrakech, ville hôte de la REF24 et du grand événement en technologie, le GITEX.

« Cette quatrième mission du CPQ sur le continent africain témoigne de l'importance que peut représenter les marchés africains pour les entrepreneurs québécois. Nous travaillons activement à développer la Francophonie économique, en offrant aux milieux d'affaires du Québec et du Canada des possibilités d'accès à de nouveaux marchés, de partenariats et d'opportunités. Nous devons utiliser notre langue commune comme un tremplin pour permettre à nos entreprises de rayonner dans le monde, et non pas comme une barrière pour nous refermer sur nous-mêmes. Nous devons voir grand et saisir tout le potentiel de croissance économique que peut représenter la Francophonie. » affirme Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« En tant que femme d'affaires d'origine marocaine, je suis ravie de pouvoir assumer un rôle important dans le cadre de la REF24. Cette rencontre représente une occasion unique de tisser des liens économiques et collaboratifs solides entre les nations et patronats francophones et je suis particulièrement fière du rôle central joué par le CPQ dans cette dynamique. Ensemble, à Marrakech, nous explorerons les opportunités infinies offertes par cette vaste communauté économique. » ajoute Danièle Henkel, ambassadrice de la Francophonie économique pour le CPQ.

La Rencontre des Entrepreneurs Francophones 2024

Organisée par la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), partenaire patronal du CPQ au sein de l'Alliance, la REF24 offre une plateforme unique pour l'échange d'idées et le renforcement des liens économiques au sein de la Francophonie. À cet effet, 5 représentants du secteur des affaires québécois agiront à titre de panélistes dans le cadre de l'événement sur les tables rondes de discussion, sur divers sujets reliés aux intérêts économiques francophones.

Le CPQ dirige notamment une délégation de plus de 50 représentants du secteur des affaires panaméricain pour prendre part à cet événement incontournable du monde francophone. C'est un chiffre record en matière d'entrepreneurs provenant de l'Amérique qui feront le trajet pour assister à cette 4e édition de la REF.

Rappelons que le CPQ avait précédemment accueilli avec succès la REF23 à Québec en 2023, rassemblant plus de 800 participants venus des quatre coins de la Francophonie économique.

