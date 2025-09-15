Coup d'envoi de la 46e édition du concours Les Mercuriades

MONTRÉAL, le 15 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a le plaisir d'annoncer l'ouverture officielle de la période de mise en candidatures de la 46e édition des Mercuriades, le plus prestigieux concours d'affaires au Québec. Véritable vitrine de l'excellence entrepreneuriale, Les Mercuriades célèbrent le dynamisme et la créativité du milieu des affaires québécois, en valorisant des modèles inspirants qui ouvrent la voie à la relève économique.

« Les Mercuriades représentent une occasion unique de mettre en valeur non seulement la performance d'une organisation, mais aussi le talent, la passion et le dévouement de ses équipes. Être finaliste ou lauréat, c'est démontrer l'impact concret que l'on apporte au développement économique et social du Québec » - souligne Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Nous sommes heureux d'annoncer l'ajout d'une nouvelle catégorie cette année : Gouvernance d'impact Collège des administrateurs de sociétés. Cette distinction vise à souligner les pratiques exemplaires qui font de la gouvernance un levier stratégique de transparence, de responsabilité et de pérennité.

La FCCQ et la Sun Life, présentateur officiel du concours, invitent les PME et grandes entreprises de toutes les régions du Québec à soumettre leur candidature d'ici le 17 décembre 2025 à 12h dans l'une des catégories suivantes :

Engagement dans la collectivité ABB

Entreprises manufacturières performantes Bombardier

Santé et sécurité du travail

Formation et développement de la main-d'œuvre Complexe X

Stratégie d'affaires à succès Ordre des CPA du Québec

Développement des marchés internationaux

Contribution au développement économique et régional

Accroissement de la productivité

Employeur de l'année Promutuel Assurance

Stratégie de développement durable et d'économie circulaire RECYC-QUÉBEC

Entrepreneuriat - Repreneuriat Raymond Chabot Grant Thornton

Innovation technologique TELUS

Gouvernance d'impact Collège des administrateurs de sociétés

Les entreprises lauréates dans ces différentes catégories sont automatiquement mises en nomination pour le prestigieux Mercure « Entreprise de l'année Hydro-Québec » (PME et grandes entreprises), distinction remportée en 2025 par les entreprises Logiag et CAE.

« Participer aux Mercuriades, c'est saisir l'occasion de démontrer l'ingéniosité de ses équipes et la résilience de son organisation. Je vous invite à nous faire découvrir les succès qui témoignent de votre excellence et qui contribuent à la vitalité de notre économie », ajoute Robert Dumas, Président de la soirée de gala et président et chef de la direction de la Sun Life Québec.

Dépôt de candidature

Pour plus d'informations sur le concours et pour soumettre votre candidature, visitez www.mercuriades.ca. Vous pouvez également contacter l'équipe des événements de la FCCQ à l'adresse courriel suivante : [email protected].

La FCCQ remercie chaleureusement tous les précieux partenaires du concours Les Mercuriades, dont l'engagement permet de faire rayonner ce concours d'envergure année après année. La liste complète des partenaires est disponible au : https://mercuriades.ca/les-partenaires/.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 120 chambres de commerce et près de 1000 entreprises membres, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

