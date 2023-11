Coup d'envoi de la 3e Assise en Économie circulaire : Le Québec confirme sa proactivité pour la transition vers l'économie circulaire

MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - C'est au Palais des congrès que se déroule aujourd'hui la 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire, organisée par RECYC-QUÉBEC sous le thème : Passer à l'Action. La société d'État confirme ainsi son rôle de leader dans la transition vers l'économie circulaire au Québec et consolide son implication auprès de partenaires et collaborateurs actifs sur le terrain.

Le plus grand rendez-vous en économie circulaire au Québec

Événement phare de l'économie circulaire au Québec, les Assises sont une occasion unique pour dresser un état des lieux, partager des initiatives innovantes, réseauter et identifier les opportunités pour les entreprises, les municipalités et tout autre type d'organisation intéressée à l'économie circulaire. Plus de 500 personnes provenant de tous les secteurs d'activité y participent.

Cette année, la programmation a pour thématique le passage à l'action pour déployer la circularité : les étapes de mise en œuvre, les ressources et les outils disponibles, ainsi que les défis et les solutions.

À propos de l'économie circulaire

L'économie circulaire, telle que définie par le Pôle québécois de concertation sur l'économie circulaire, est « un système de production, d'échange et de consommation visant à optimiser l'utilisation des ressources à toutes les étapes du cycle de vie d'un bien ou d'un service, dans une logique circulaire, tout en réduisant l'empreinte environnementale et en contribuant au bien-être des individus et des collectivités ».

Les deux grands objectifs de l'économie circulaire sont, d'une part, de repenser nos modes de production et de consommation pour consommer moins de ressources et préserver les écosystèmes qui les génèrent et, d'autre part, d'optimiser l'utilisation des ressources déjà en circulation dans nos sociétés, en encourageant une utilisation plus fréquente des produits, en prolongeant la durée de vie des produits et des composants et en offrant une nouvelle vie aux ressources.

« En cette 3e édition des Assises québécoises de l'économie circulaire, nous sommes invités à réfléchir pour trouver des façons de transformer nos modes de production et de consommation. Ce nouveau modèle économique nous pousse à agir de manière significative pour optimiser l'utilisation des ressources déjà en circulation. Cela implique de rassembler les expertises et d'approfondir la réflexion sur une utilisation plus fréquente et plus judicieuse des produits tout en s'assurant de prolonger leur durée de vie. Nous sommes très optimistes quant à la capacité du Québec à se réinventer » -- Emmanuelle Géhin, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

Le Rapport sur la circularité de l'économie québécoise, une collaboration entre RECYC-QUÉBEC et Circle Economy en 2021, dévoile des chiffres marquants.

Le taux de circularité au Québec se situe à 3,5 %, ce qui souligne que la majorité des ressources utilisées ne sont pas réintégrées dans l'économie. D'où la raison d'être des Assises qui permettent de comprendre, planifier et développer une vision à long terme.

Notre économie consomme 271 millions de tonnes de ressources par année, soit 32 tonnes par habitant.

En matière d'économie circulaire, RECYC-QUÉBEC facilite l'élaboration des feuilles de route municipales et régionales, en mettant à disposition une trousse complète, incluant un guide méthodologique et des outils personnalisables. Des démarches concrètes en ce sens ont déjà été entreprises par des municipalités et régions du Québec.

RECYC-QUÉBEC soutien les quelques 25 synergies industrielles du Québec, regroupements d'entreprises qui fondent leurs modèles d'affaires sur l'économie circulaire en s'échangeant des matières et des services pour diminuer leur empreinte environnementale.

