LAVAL, QC, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Enfilez vos capes et activez vos super-pouvoirs! Les super-héros et les super-vilains de DC font leur apparition chez Couche-Tard. Jusqu'au 11 décembre 2023, les clients recevront l'un des 24 autocollants « Badge de super-héros » exclusifs et d'édition limitée* pour chaque tranche de 10 $ dépensée sur des produits admissibles ou un remplissage de 30 L d'essence.

Couche-Tard s’associe à DC et présente une édition limitée de badges de super-héros à collectionner (Groupe CNW/Circle K)

Ces autocollants sont résistants à l'eau et peuvent être collectionnés. « De la cape de Superman au sourire malicieux du Joker, les badges de super-héros capturent parfaitement l'essence de vos personnages DC préférés. Nous sommes ravis de donner aux clients de Couche-Tard un moyen de collectionner et d'afficher leurs personnages préférés sur leurs bouteilles d'eau, leurs ordinateurs portables, leurs téléphones et plus encore, explique Mélissa Lessard, chef de service Marketing, Amérique du Nord. Cette collaboration entre Warner Bros. Discovery Global Consumer Products et Couche-Tard donnera aux jeunes et aux moins jeunes l'occasion d'exprimer leur amour pour ces personnages et de répandre l'enthousiasme auprès de leurs amis et de leur famille. »

Mais ce n'est pas tout! Les clients peuvent scanner leurs badges de super-héros sur https://dc.jeux.couche-tard.com/ et courir la chance de gagner un voyage pour le Warner Bros. Studio Tour Hollywood, en Californie, ou l'un des prix hebdomadaires à l'effigie des super-héros de DC, y compris des peluches DC, des couvertures exclusives, des affiches encadrées, et bien plus. Ils peuvent également participer à un nouveau jeu en ligne pour courir la chance de gagner des prix instantanés en magasin, comme des friandises et des boissons! De plus, les clients peuvent acheter des peluches officielles DC de Superman, Batman, Wonder Woman et Harley Quinn dans certains magasins.

Pour commencer votre collection de badges de super-héros, rendez-vous dans un Couche-Tard participant près de chez vous, en consultant le Couche-Tard.com.

* Jusqu'à épuisement des stocks en magasin. Les dépenses en magasin ne comprennent pas les articles soumis à des restrictions d'âge. Un badge de superhéros gratuit par tranche de 10 $, par transaction. Aucun achat requis pour participer au concours. L'offre prend fin le 11 décembre 2023 à 23 h 59 (heure locale). Consultez https://dc.jeux.couche-tard.com/ pour connaître le règlement complet du concours et obtenir des détails supplémentaires.

À propos de Couche-Tard

Couche-Tard est un chef de file mondial de la commodité et de la mobilité qui exerce des activités dans 25 pays et territoires, avec plus de 14 400 magasins, dont environ 11 000 qui proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, il est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et est un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Il a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 128 000 personnes sont employées dans l'ensemble de son réseau.

Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), qui fait partie de Warner Bros. Discovery Global Brands, Franchises, and Experiences, élargit le prestigieux portefeuille de marques et de franchises de divertissement de la société dans la vie des amateurs du monde entier. WBDGCP collabore avec les meilleurs permissionnaires du monde pour créer des jouets, des articles de mode et des articles de décoration primés, ainsi que des programmes de publication, inspirés par les plus grandes franchises des studios de cinéma, de télévision, d'animation et de jeux de Warner Bros., HBO, Discovery, DC, Cartoon Network, HGTV, Eurosport, Adult Swim et bien d'autres encore. Grâce à des programmes novateurs d'octroi de licence et de commercialisation, à des initiatives de vente au détail et à des partenariats promotionnels, WBDGCP est l'une des plus importantes organisations d'octroi de licence et de commercialisation de vente au détail au monde.

DC, qui fait partie de Warner Bros. Discovery, crée des personnages emblématiques et des histoires intemporelles, et est l'un des plus grands éditeurs de romans graphiques. Le travail créatif de DC divertit les publics de toutes les générations dans le monde entier grâce aux histoires et aux personnages de DC qui occupent une place de choix au cinéma, à la télévision, dans les films d'animation, parmi les produits de consommation et les divertissements à domicile, dans les jeux, dans les expériences à thème, et par le biais du service d'abonnement à la bande dessinée numérique DC Universe Infinite. Pour en savoir plus, consultez le site DC.com .

