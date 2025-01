Les Combos Valeur proposent un excellent repas à un prix avantageux

LAVAL, QC, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Couche-Tard, un chef de file mondial de la commodité et de la mobilité, aide les clients à savourer des repas satisfaisants, simples et abordables sur le pouce en lançant ses nouveaux Combos Valeur dans l'ensemble du Canada cette semaine. Reconnaissant que les clients cherchent à en obtenir plus pour leur argent en toute commodité, Couche-Tard a conçu un menu d'aliments à combiner pour former des repas offerts à un prix abordable de 5, 6 ou 7 $.

Couche-Tard Combos Valeur (Groupe CNW/Circle K)

« L'équipe de Couche-Tard s'efforce constamment d'offrir une valeur ajoutée à ses clients canadiens », confie Trey Powell, vice-président principal de la commercialisation mondiale de Couche-Tard. Nos nouveaux Combos Valeur offrent un rapport qualité-prix exceptionnel en regroupant des aliments populaires pour créer une option de repas satisfaisante et abordable. »

Envie d'un petit déjeuner rapide et savoureux? Faites le plein d'énergie avec un savoureux sandwich déjeuner sur muffin anglais (saucisse, œuf et fromage ou bacon, œuf et fromage), une pomme de terre déjeuner croustillante et, au choix, un café moyen, une boisson Polar Pop® en fontaine de 20 oz ou une boisson Red Bull® (250 ml) énergisante - le tout pour seulement 5 $.

On vous facilite également le dîner. Optez pour un hot-dog classique accompagné de croustilles Couche-Tard et d'une rafraîchissante boisson Polar Pop® en fontaine de 20 oz pour seulement 5 $. Remplacez la boisson en fontaine par n'importe quel produit Pepsi® de 591 ml pour seulement un dollar de plus.

Envie d'un repas un peu plus copieux? Pour 7 $, optez pour un hamburger au fromage juteux, des croustilles Couche-Tard et un produit Pepsi® de 591 ml. Ou optez pour deux pointes de pizza chaude ou une pizza personnelle, également accompagnées d'un produit Pepsi® de 591 ml.

« Qu'il s'agisse d'un repas rapide avant une réunion matinale ou d'un dîner satisfaisant au cours d'une journée de travail bien remplie, les Combos Valeur de Couche-Tard conviennent à tout le monde, ajoute M. Powell. Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens un moyen flexible et abordable de savourer leurs aliments préférés sur le pouce. »

Trouvez le magasin Couche-Tard participant le plus près de chez vous et commencez à économiser sur de délicieux repas dès aujourd'hui! Consultez le site www.couche-tard.com/trouvez-votre-magasin pour trouver un magasin près de chez vous.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un chef de file mondial de la commodité et de la mobilité qui exerce des activités dans 31 pays et territoires, avec plus de 16 800 magasins, dont environ 13 100 qui proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses enseignes bien connues, Couche-Tard est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et constitue un chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Polar Pop® est une marque déposée d'Alimentation Couche-Tard Inc. Tous droits réservés. © Alimentation Couche-Tard inc., 2025.

Toutes les marques déposées et tous les noms de marque mentionnés ci-dessus appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ces offres sont valables sous réserve de disponibilité dans les établissements participants et jusqu'à épuisement des stocks. Les prix peuvent varier d'un magasin à l'autre. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer.

SOURCE Circle K

Ressource pour les médias : [email protected]