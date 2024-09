Cette année, le concours sera offert dans les établissements Couche-Tard participants du Canada

LAVAL, QC, le 17 sept. 2024 /CNW/ - À compter du 17 septembre, Circle K/Couche-Tard, un chef de file mondial dans le domaine des dépanneurs et de la mobilité, propose un automne tout en saveur en offrant la chance de gagner des boissons Sloches gratuites pendant un an. Plusieurs Canadiens chanceux gagneront une dose quotidienne du rafraîchissement glacé et fabuleusement aromatisé par excellence.

Circle K relance le concours « Ça va slocher, à l’année » (Groupe CNW/Circle K)

« En raison du grand succès qu'a connu le concours "Ça va slocher, à l'année" l'an dernier, nous sommes ravis de le relancer. Cette fois-ci, le concours est offert dans les établissements Couche-Tard partout au Canada, déclare Melissa Lessard, responsable du marketing pour l'Amérique du Nord chez Couche-Tard. Nous savons que les temps froids n'arrêtent pas les amateurs de Sloches! Et cette année, il y a encore plus de chances de gagner! »

Pour participer au concours, rien de plus simple. Après avoir acheté un Sloches dans les établissements Couche-Tard participants au Canada, les clients peuvent donner leur numéro de téléphone à la caisse une fois par jour pendant toute la durée du concours. Pour les résidents de l'Ontario, du Québec et des provinces de l'Atlantique, le concours prend fin le 14 octobre, et les gagnants seront annoncés le 18 octobre 2024. Pour les résidents des autres provinces, le concours prend fin le 11 novembre, et les gagnants seront annoncés le 15 novembre 2024. Les gagnants du concours « Ça va slocher, à l'année » recevront une carte-cadeau personnalisée « Ça va slocher, à l'année » contenant 365 boissons Sloches gratuites à échanger au cours d'une année.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le concours et pour trouver l'établissement participant le plus près de chez vous, consultez notre localisateur de magasins à l'adresse www.circlek.com. Veuillez noter que le concours est ouvert aux résidents légaux âgés de 13 ans et plus (avec le consentement d'un parent ou d'un tuteur) et que le prix est composé de 365 boissons Sloches gratuites. Des conditions et des restrictions s'appliquent.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est une chef de file mondiale de la commodité et de la mobilité qui exerce des activités dans 31 pays et territoires, avec plus de 16 700 magasins, dont environ 13 100 qui proposent du carburant pour le transport routier. Avec ses enseignes Couche-Tard bien connues, elle est l'un des plus grands exploitants indépendants de dépanneurs aux États-Unis et est une chef de file dans l'industrie des dépanneurs et de la vente au détail de carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante au Luxembourg, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Pologne et dans la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine. Environ 149 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

SOURCE Circle K

Ressource pour les médias : [email protected]