LAVAL, QC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard » ou « la société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu la certification ParitéTM de niveau Bronze de La Gouvernance au Féminin, en reconnaissance des progrès qu'elle a accomplis sur la voie de la parité entre les genres en milieu de travail.

« Nous sommes fiers d'obtenir cette certification. Elle témoigne des valeurs qui nous guident et indique que nous nous rapprochons de l'objectif de la parité », déclare Suzanne Poirier, vice-présidente principale, Opérations, de Couche-Tard. « L'équipe de Couche-Tard a à cœur de promouvoir un environnement qui encourage les femmes à s'investir pleinement dans leur carrière et leur avancement professionnel, et est déterminée à faire avancer l'égalité hommes-femmes en milieu de travail. »

La certification Parité de La Gouvernance au Féminin encourage les organisations à accroître la présence des femmes dans des secteurs où elles ont longtemps été sous-représentées ainsi que dans les postes de haute direction. Cette certification novatrice consiste à évaluer la parité au niveau du processus décisionnel d'une organisation ainsi qu'à tous les autres échelons hiérarchiques, en portant une attention particulière aux multiples répercussions liées à la diversité dans l'avancement professionnel des femmes (intersectionnalité). La certification permet également d'évaluer l'engagement de l'organisation à mettre en place des mécanismes qui favorisent l'avancement professionnel des femmes, créant ainsi un bassin de talents féminins diversifiés.

« Chez Couche-Tard, la diversité et l'inclusion forment un pilier important de notre stratégie en matière de développement durable et de la culture de réussite que nous nous efforçons de protéger et de promouvoir au quotidien », affirme Ina Strand, chef de la direction des ressources humaines de Couche-Tard. « Nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire, et nous comptons utiliser les commentaires que nous aurons reçus pour garder le cap sur notre objectif, qui est de créer un environnement de travail où chaque personne peut exceller et s'épanouir tout en demeurant authentique dans leur milieu de travail. »

Dans le cadre de sa réflexion sur la diversité et l'inclusion, Couche-Tard a mis sur pied plusieurs groupes de ressources, en commençant par un Conseil des femmes, qui ont pour objectif de soutenir les membres de nos équipes issus de groupes sous-représentés. La société a aussi élaboré et participé à des programmes de gestion des talents qui visent à créer des occasions d'avancement, y compris notamment des cours de perfectionnement en leadership et des programmes de mentorat visant à accélérer et à former des membres de l'équipe issus de ces groupes. Ces initiatives, et bien d'autres encore, ont permis de réaliser des progrès considérables en matière de représentation équitable des genres, d'opportunités et de rémunération dans tous les secteurs de la société, des postes en magasin jusqu'à la haute direction.

À propos de La Gouvernance au Féminin

La Gouvernance au Féminin est un OBNL fondé en 2010 pour soutenir d'une part les femmes dans leur avancement de carrière et leur accession à des sièges dans des conseils d'administration, et d'autre part les organisations cherchant à clore l'écart entre les genres dans leur milieu de travail. L'organisme y travaille par le biais de sa Certification Parité™, d'événements inspirants ainsi que par d'excellents programmes de formation et de mentorat en gouvernance. Pour plus de renseignements : https://lagouvernanceaufeminin.org/

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader mondial de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, exerçant ses activités dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau. Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

