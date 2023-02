COUCHE-TARD NOMMÉE L'UN DES MEILLEURS EMPLOYEURS DE MONTRÉAL

LAVAL, QC, le 28 févr. 2023 /CNW/ - Alimentation Couche-Tard Inc. (« Couche-Tard » ou la « société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée l'un des « Meilleurs employeurs de Montréal » pour 2023. L'entreprise figure pour la première fois dans ce palmarès qui reconnaît les employeurs qui font figure de chefs de file dans la région du Grand Montréal en offrant un milieu de travail exceptionnel.

« Nous sommes honorés de faire partie de ce palmarès et nous sommes fiers de notre équipe montréalaise qui contribue à créer cette culture gagnante », mentionne Suzanne Poirier, vice-présidente principale, Opérations, chez Couche-Tard. « Chez Couche-Tard, nous sommes déterminés à mettre en place une culture qui encourage le perfectionnement des membres de nos équipes et à créer un environnement sécuritaire et chaleureux permettant à nos gens de grandir avec nous. »

Couche-Tard a été reconnue pour un certain nombre de ses initiatives qui encouragent et soutiennent les membres de l'équipe à progresser vers des rôles qui leurs permettent d'exploiter pleinement leurs talents. Au cours de la dernière année, Couche-Tard a bonifié ses programmes de perfectionnement du leadership et a récemment mis en place un programme de mentorat officiel. L'entreprise continue aussi à offrir un programme de formation ludique primé ainsi que des bourses d'études pour ses employés canadiens et leurs personnes à charges.

« Quels que soient les objectifs de nos gens, nous les aiderons à les atteindre. Nos possibilités d'emploi dans nos magasins et nos bureaux offrent des opportunités de croissance de carrière au sein d'une entreprise mondiale ainsi qu'un environnement de travail stimulant qui embrasse les valeurs qui nous guident », a ajouté Mme Poirier. « Nous sommes également heureux d'offrir aux membres de notre équipe un programme de bourses d'études dans le cadre de notre engagement à investir dans leur perfectionnement professionnel. Nous croyons qu'en leur donnant accès à une formation et à des ressources de qualité supérieure, nous les aidons à réussir individuellement et contribuons à la réussite de la prochaine génération d'employés au Canada. »

Employant environ 8320 personnes au Québec, Couche-Tard offre des postes pouvant aller d'un poste au sein de la haute direction au siège social à celui de préposé au service à la clientèle. La société continue d'attirer les meilleurs talents dans tous les secteurs d'activités de son organisation en offrant des possibilités d'emploi recherchées et en soutenant le perfectionnement professionnel. Pour en savoir plus sur nos opportunités de carrière chez Couche-Tard, visitez Carrières chez Couche-Tard.

« Nous sommes honorés de recevoir cette prestigieuse reconnaissance en tant qu'un des meilleurs employeurs à Montréal. Nous nous efforçons de créer une culture d'entreprise qui responsabilise nos employés et favorise un sentiment de communauté, de collaboration et de croissance. En tant que plaque tournante des activités opérationnelles et mondiales, notre centre de services situé à Laval offre des emplois à des cadres supérieurs tout en perpétuant les traditions culturelles de l'entreprise, qui a été fondée au Québec », déclare Claude Tessier, chef de la direction financière chez Couche-Tard.

Couche-Tard a été reconnue comme « Meilleur employeur au monde en matière de diversité et d'inclusion du secteur du commerce de l'accommodation » par la publication internationale CFI (Capital Finance International), et a récemment reçu la Certification ParitéMC, niveau Bronze, de l'organisme Gouvernance au Féminin en reconnaissance des progrès accomplis sur la voie de la parité entre les genres en milieu de travail. En 2022, Couche-Tard a aussi été nommée « Milieu de travail exceptionnel » par Gallup.

À propos du palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal

Le palmarès des Meilleurs employeurs de Montréal, établi par Mediacorp Canada, offre une désignation spéciale qui reconnaît les employeurs de la région du Grand Montréal qui font figure de chefs de file dans leur secteur en offrant un milieu de travail exceptionnel. L'équipe de rédaction de Mediacorp Canada évalue les candidatures en tenant compte d'un éventail de critères liés au milieu de travail comme l'environnement de travail physique, l'atmosphère de travail et le mieux social, les avantages sociaux, financiers et familiaux, les vacances et les congés, les communications avec les employés, la gestion du rendement, la formation et le perfectionnement des compétences ainsi que la participation communautaire.

À propos d'Alimentation Couche-Tard Inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, exerçant ses activités dans 24 pays et territoires et ayant plus de 14 300 magasins, dont approximativement 10 900 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 122 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard Inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com

SOURCE Alimentation Couche-Tard inc.

Renseignements: Lisa Koenig, chef de service, Communications globales, Tél. : 450 662-6632, poste 6611, [email protected] ; Amine Ndamama, gestionnaire, Communications globales, Tél. : 514 632-1265, [email protected]