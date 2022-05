S'appuyant sur son leadership en Scandinavie, le parcours américain de la société en matière de mobilité électrique est entamé dans un magasin Circle K de la Caroline du Sud

LAVAL, QC, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - Alimentation Couche-Tard inc. (TSX: ATD) (« Couche‑Tard ou la société ») a débuté le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques (VÉ) Circle K aux États-Unis, en s'appuyant sur son leadership à offrir des solutions en matière d'électrification des transports en Europe. Chef de file à l'échelle mondiale de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, la société planifie d'installer des bornes de recharge pour VÉ dans 200 magasins Circle K et Couche-Tard en Amérique du Nord au cours des deux prochaines années.

Couche-Tard a aujourd'hui pourvu son premier site américain de bornes de recharge rapide à courant continu de marque Circle K dans un nouveau prototype de magasin Circle K à Rock Hill, en Caroline du Sud. En plus de futures installations dans son réseau nord-américain, la société utilisera le site de Rock Hill pour mieux comprendre les besoins de ses clients américains, tout en suivant étroitement l'utilisation de ces bornes et l'impact qu'elles auront sur l'achalandage en magasin. Ainsi, ce magasin devient un point d'envol pour la société dans le déploiement des premières bornes de recharge pour VÉ aux États-Unis en raison de son emplacement pratique le long d'un corridor de déplacements quotidiens et de transit à croissance rapide dans une grande région métropolitaine où l'on prévoit une augmentation du trafic de VÉ.

Au fur et à mesure que Couche-Tard accroîtra la disponibilité des bornes de recharge pour VÉ aux États-Unis et au Canada, la société adoptera une approche stratégique pour bâtir un réseau pour l'avenir, considérant les régions où les taux d'adoption des VÉ sont élevés et où l'infrastructure de distribution d'électricité est solide pour l'aider à proposer des options de recharge pratiques aux clients, que ce soit à l'intérieur des villes ou le long des autoroutes. Après un déploiement réussi en Europe, la société planifie déployer ses propres actifs de recharge pour servir cette clientèle de VÉ en croissance et continuer à s'associer à d'autres participants de l'économie effervescente de la mobilité électrique.

« Alors que la demande pour des choix d'énergie durable s'accroît dans tous nos marchés, nous sommes déterminés à jouer un rôle clé dans l'électrification des transports afin de répondre aux besoins changeants de nos clients en matière de mobilité », a déclaré Louise Warner, vice‑présidente principale, Carburants globaux, de Couche-Tard. « L'ajout de capacités de recharge pour VÉ diversifie les solutions de mobilité qui s'offrent à nos conducteurs et conductrices et leur donne une excellente raison additionnelle de nous visiter et de profiter de ce que nous avons à leur offrir, tant dans nos magasins que dans nos aires de service. Ayant établi Circle K en tant que destination de premier rang pour la recharge de VÉ en Norvège, nous sommes ravis de nous appuyer sur notre expansion continue en Europe pour maintenant offrir cette capacité à nos clients Circle K et Couche-Tard en Amérique du Nord. »

La société a commencé l'introduction de bornes de recharge pour VÉ il y a quatre ans en Norvège, le marché de VÉ le plus mature au monde, dans le cadre de ce qu'elle a appelé son « laboratoire norvégien », se concentrant sur des solutions de recharge novatrices pour VÉ qui anticipent et répondent efficacement aux demandes des clients utilisateurs de VÉ dans tout le spectre des occasions de conduite et de leurs besoins. Chef de file européen en matière de recharge rapide, la société dispose d'un réseau de plus de 1 000 bornes dans plus de 230 magasins Circle K en Norvège, en Suède et au Danemark et a récemment commencé à en déployer dans d'autres régions en Europe.

« Les VÉ représentent aujourd'hui plus de 90 % de toutes les nouvelles voitures vendues en Norvège. Bien que le développement en Amérique du Nord n'en soit qu'à ses débuts en contraste, l'acceptation des VÉ est en hausse ici, alors que les fabricants introduisent de nouvelles offres novatrices qui répondent aux besoins uniques des conductrices et conducteurs américains et canadiens et que les infrastructures s'améliorent », a dit Snorre Skeie, directeur de la mobilité électrique, Amérique du Nord, de Couche-Tard. « Grâce à notre présence de plus de 9 000 magasins à l'échelle du continent, nous sommes bien placés pour fournir de l'énergie à nos clients en déplacement, et ce, où, quand et comment ils en ont besoin. »

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la vente de carburant au détail, opérant dans 26 pays et territoires et ayant près de 14 100 magasins, dont approximativement 10 800 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et à Hong Kong RAS. Environ 124 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc. ou pour consulter ses états financiers consolidés trimestriels et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer des déclarations prospectives, au sens de la législation en valeurs mobilières, notamment celles concernant l'opération éventuelle. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir », « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Ces déclarations se fondent sur les croyances et les attentes actuelles de Couche-Tard et comportent des risques et incertitudes importants sur lesquels Couche-Tard n'a aucun contrôle. Couche-Tard tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Couche-Tard nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans le présent communiqué est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

