Couche-Tard aide les Québécois à se préparer à la longue fin de semaine grâce à la Journée Essence en folie

Un rabais de 10 cents par litre pendant une durée limitée permet aux clients d'économiser en faisant le plein.

LAVAL, QC, le 15 mai 2024 /CNW/ - À l'approche de la fin de semaine de la fête de la Reine, le coup d'envoi officiel de l'été, Couche-Tard, la chaîne mondiale de dépanneurs, aidera les Canadiens à faire le plein d'économies pour la longue fin de semaine, grâce à la Journée Essence en folie. Les succursales Couche-Tard du Québec offriront à leurs clients un rabais de 10 cents par litre d'essence le 16 mai 2024 de 15 h à 18 h, heure locale.

Le rabais sera accordé au moyen d'un coupon qui pourra être utilisé jusqu'au 4 août 2024.*

« Comme plusieurs considèrent cette fin de semaine fériée comme le début non officiel de l'été, nous sommes heureux d'offrir à tous nos précieux clients, nouveaux et anciens, des économies importantes sur l'essence », explique Louise Warner, vice-présidente principale, Pétroles Global d'Alimentation Couche-Tard. « Avec des magasins partout au Canada, Couche-Tard facilite la vie des clients, peu importe l'occasion ou le moment de la journée, que vous ayez besoin de faire le plein d'essence ou d'énergie pendant vos trajets quotidiens, vos voyages en voiture ou votre préparation à la longue fin de semaine. »

Couche-Tard offre à ses clients des rafraîchissements à tout moment de la journée. Qu'il s'agisse d'un café frais ou d'un petit remontant de l'après-midi comme une Sloche glacée, Couche-Tard est votre destination pour les breuvages.

Les clients peuvent trouver le magasin Couche-Tard participant le plus proche en consultant le site https://www.couche-tard.com/essence-en-folie.

*Les coupons seront distribués le 16 mai 2024 de 15h à 18h ou jusqu'à épuisement des stocks aux magasins avec postes d'essence participants du Québec opérés par Couche-Tard. Les coupons essence sont valides du 16 mai au 4 août 2024. Les rabais essence sont applicables sur un minimum d'achat de 25 litres d'essence, tous grades confondus, et sur un maximum de 75 litres. Les taxes peuvent s'appliquer. Veuillez présenter votre coupon à la caisse en magasin pour échanger votre coupon avant de procéder à l'achat du carburant. Ne peut être jumelée à aucune autre offre ou promotion. Les copies ne seront pas acceptées. Ce coupon est non remboursable, non échangeable et non monnayable contre de l'argent ou tout autre produit Couche-Tard. Couche-Tard n'est pas responsable des coupons perdus, volés ou endommagés.

À propos d'Alimentation Couche-Tard inc.

Couche-Tard est un leader global de l'industrie du commerce de l'accommodation et de la mobilité, opérant dans 29 pays et territoires et ayant plus de 16 700 magasins, dont approximativement 13 100 offrent du carburant pour le transport routier. Sous ses bannières reconnues Couche-Tard et Circle K, elle est l'un des plus importants exploitants indépendants de magasins d'accommodation aux États-Unis et est un leader dans l'industrie du commerce de l'accommodation et du carburant pour le transport routier au Canada, en Scandinavie, dans les pays baltes, ainsi qu'en Irlande. Elle a également une présence importante en Pologne et dans la région administrative spéciale chinoise de Hong Kong et a récemment fait son entrée en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Plus de 150 000 personnes travaillent dans l'ensemble de son réseau.

Pour plus de renseignements sur Alimentation Couche-Tard inc., ou pour consulter ses états financiers consolidés annuels audités, ses états financiers consolidés intérimaires non audités et son rapport de gestion, rendez-vous à l'adresse : https://corpo.couche-tard.com.

