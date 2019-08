CotravailGC : Les sites axés sur la collaboration qui offrent aux employés fédéraux des milieux de travail de remplacement souples dans la région de la capitale nationale sont maintenant ouverts

Aujourd'hui, Steven MacKinnon, secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a visité quatre sites de cotravailGC de la région de la capitale nationale (RCN). M. MacKinnon était accompagné de députés locaux durant sa visite des emplacements à Gatineau ainsi que dans la partie est, sud et ouest d'Ottawa. Actuellement, trois des sites sont ouverts et opérationnels : au centre-ville d'Ottawa ainsi que dans la partie ouest et sud d'Ottawa.

Officiellement lancé en juin 2019 à Ottawa, cotravailGC est un projet pilote de deux ans à l'intention des employés du gouvernement du Canada. Les employés fédéraux des ministères participants ont accès à des espaces de travail partagés différents de leur lieu de travail normal dans la RCN, ainsi que dans les régions à travers le Canada. Ces sites servent de point de chute temporaire pour les employés qui se déplacent entre les réunions ou d'espace de travail temporaire pour les employés qui télétravaillent et qui ont besoin d'accéder aux salles de conférence ou à d'autres installations de bureau.

D'ici la fin de l'été 2019, deux sites de cotravailGC supplémentaires seront opérationnels aux emplacements suivants :

480, boulevard de la Cité ( Gatineau );

); Place d'Orléans (partie est d' Ottawa ).

CotravailGC offre une plus grande souplesse quant aux lieux et aux modalités de travail proposés aux employés afin qu'ils soient le plus productifs possible dans l'exécution des programmes et la prestation des services aux Canadiens.

Citations

« Le gouvernement valorise le travail important qu'accomplissent les employés fédéraux au nom des Canadiens, et les cinq sites de cotravailGC de la région de la capitale nationale offrent aux fonctionnaires des espaces de travail souples, novateurs et accessibles. Le nombre élevé d'inscriptions au premier emplacement témoigne du succès du programme pilote et démontre que le gouvernement valorise l'opinion des employés et qu'il est engagé à investir dans le milieu de travail du futur. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député de Gatineau

Les faits en bref

Au cours de la dernière décennie, le secteur privé a constaté les avantages du cotravail, comme la souplesse, la collaboration accrue et l'augmentation du sentiment d'appartenance collective parmi ses utilisateurs. Les effets positifs connus par le secteur privé ont inspiré Services publics et Approvisionnement Canada à établir un projet pilote de cotravail au sein du gouvernement du Canada .

. CotravailGc est un projet pilote de deux ans dans le cadre duquel cinq sites de cotravail seront établis dans la RCN et cinq autres sites de cotravail dans d'autres régions du pays : Toronto, Ontario ; Vancouver , Colombie-Britannique; Edmonton, Alberta ; Darmouth, Nouvelle -Écosse; et Laval , Québec. Ces sites ouvriront au cours de la présente et de la prochaine année, pour une période de deux ans.

; , Colombie-Britannique; ; Darmouth, -Écosse; et , Québec. Ces sites ouvriront au cours de la présente et de la prochaine année, pour une période de deux ans. Les employés participants pourront également accéder aux lieux par mauvais temps ou en cas d'embouteillages importants. Ce projet pilote est une occasion pour les ministères participants de contribuer à l'édification d'une fonction publique souple et axée sur la collaboration.

Liens connexes

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-997-5421; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

