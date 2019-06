CotravailGC : De nouveaux milieux de travail de remplacement souples pour les employés du gouvernement du Canada

Les lieux de cotravailGC serviront de point de chute temporaire pour les employés qui se déplacent entre les réunions ou d'espace de travail temporaire pour les employés qui télétravaillent et qui ont besoin d'accéder aux salles de conférence ou à d'autres installations de bureau. Les employés participants pourront également accéder aux lieux par mauvais temps ou en cas d'embouteillages importants. Ce projet pilote est une occasion pour les ministères participants de contribuer à l'édification d'une fonction publique souple et axée sur la collaboration.

CotravailGC offrira une plus grande souplesse quant aux lieux et aux modalités de travail proposés aux employés afin qu'ils soient le plus productifs possible dans l'exécution des programmes et la prestation des services aux Canadiens.

Citations

« Ce projet pilote est l'occasion de mettre à l'essai des approches novatrices pour l'avenir de notre fonction publique. CotravailGC permettra de bâtir une fonction publique plus efficace, plus souple et plus moderne pour mieux servir les Canadiens. Les lieux de cotravailGC situés à l'extérieur du centre-ville contribueront à réduire les longs trajets entre le domicile et le travail vers des lieux centralisés, ce qui contribuera à la fois à un équilibre positif entre le travail et la vie personnelle et à une réduction des émissions de gaz à effet de serre. »

Steven MacKinnon

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité et député de Gatineau

Les faits en bref

Au cours de la dernière décennie, le secteur privé a constaté les avantages du cotravail, comme la souplesse, la collaboration accrue et l'augmentation du sentiment d'appartenance collective parmi ses utilisateurs. Les effets positifs connus par le secteur privé ont inspiré Services publics et Approvisionnement Canada à établir un projet pilote de cotravail au sein du gouvernement du Canada .

. CotravailGC est un projet pilote de deux ans dans le cadre duquel cinq sites de cotravail seront établis dans des lieux clés de la RCN et cinq autres sites de cotravail dans d'autres régions du pays. Ces sites seront accessibles à longueur d'année pour une période de deux ans.

