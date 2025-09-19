Côte-Nord : six mois d'emprisonnement dans la collectivité pour une fraudeuse

MONTRÉAL, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Une ancienne technicienne en comptabilité de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Côte-Nord a été reconnue coupable de fraude et d'abus de confiance, aujourd'hui, au palais de justice de Baie-Comeau.

Mélanie Apestiguy a été condamnée à six mois d'emprisonnement dans la collectivité et sommée de rembourser 13 000$. Elle devra également réaliser 200 heures de travaux communautaires et aura par la suite deux ans de probation.

Entre février 2014 et septembre 2016, alors employée de la CRÉ, Mme Apestiguy a utilisé ses accès pour détourner une somme de 13 000$ à des fins personnelles.

Toute personne qui aurait une information pertinente à partager concernant ce dossier ou tout autre dossier de corruption ou de fraude envers l'État est priée d'entrer en contact avec nous en remplissant le formulaire de dénonciation disponible sur notre site Web ou en composant le 1-844-541-UPAC.

Le CLCC est un corps de police spécialisé dont la mission est d'assurer, pour l'État, la coordination des actions de prévention et de lutte contre la corruption dans le secteur public. Pour ce faire, il dirige et coordonne les équipes d'enquête et de vérification désignées par le gouvernement qui forment l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

SOURCE Commissaire à la lutte contre la corruption

Informations médias : Mathieu Galarneau, Porte-parole, Commissaire à la lutte contre la corruption, Unité permanente anticorruption, [email protected], 514-228-3098 poste 12345