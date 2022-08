Corporation Financière Champlain annonce l'acquisition d'Armoires Cuisines Action

MONTRÉAL, le 24 août 2022 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») incluant Fondaction est heureux d'annoncer l'acquisition d'Armoires Cuisines Action (« ACA ») qui a eu lieu en juillet 2022.

Situé à Ste-Sabine, Québec, Armoires Cuisines Action est le leader québécois dans la conception, la fabrication et l'installation d'armoires de cuisines sur mesure, de vanités de salle de bain, de buanderies et d'autres rangements résidentiels sur mesure. ACA est le plus grand fabricant/détaillant d'armoires au Québec à exploiter une ligne de production et un système informatique conçus spécifiquement pour les produits sur mesure, depuis la conception, la fabrication, la livraison jusqu'au service après-vente.

La famille Naud van Gennip, fondateurs et actionnaire majoritaire depuis 33 ans, demeure dans l'actionnariat, ainsi que M. Francois Chaurette (président du conseil d'administration). Se joignent maintenant, M. Guy Grégoire (président), Mme Carole Langlois (vice-présidente finances et administration), ainsi que Mme Maude Naud van Gennip (directrice marketing et ressources humaines). Ces derniers continueront d'assurer leurs rôles de dirigeants et de guider l'entreprise dans cette nouvelle phase de croissance avec le support stratégique et financier de Champlain et de ce nouveau groupe d'investisseurs.

« Depuis ses tout débuts et jusqu'à tout récemment, Armoires Cuisines Action a su concrétiser avec succès son plan de développement fulgurant par le biais de services complets et de produits de grande qualité offerts à sa clientèle. Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat corporatif, qui propulsera l'entreprise dans une dynamique de croissance à la hauteur de ses ambitions pour les prochaines années. » a déclaré Guy Grégoire.

« Nous sommes heureux de nous associer à un partenaire du calibre de Champlain dont l'expertise stratégique et opérationnelle vont contribuer à réaliser nos plans de croissance accélérés. Leur approche entrepreneuriale ainsi que leur expérience de création de valeur ont été primordiales dans notre choix d'un partenaire. Nous sommes enthousiastes par les perspectives que va créer ce nouveau partenariat. » a déclaré François Chaurette.

« Nous avons été impressionnés par les solides antécédents d'Armoires Cuisines Action et son équipe de direction. Depuis ses modestes débuts, ACA s'est développé pour devenir un leader dans l'industrie de la rénovation au Québec, et nous sommes fiers de nous associer à cette entreprise remarquable et de l'accompagner dans sa prochaine phase de croissance. » a déclaré Scott Jackson, associé chez Corporation Financière Champlain.

Financement Corporatif KPMG a agi à titre de conseiller financier exclusif aux actionnaires d'ACA pour cette transaction.

À PROPOS DE LA CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

La Corporation Financière Champlain est une société canadienne de capital-investissement basée à Montréal. Elle gère un portefeuille d'actions privées qui comprend actuellement divers investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'ajouter de la valeur aux entreprises de son portefeuille qui sont généralement des PME souhaitant se développer au Canada et à l'étranger. Champlain fournit à ses partenaires des capitaux propres, du financement et une expertise en gestion opérationnelle.

