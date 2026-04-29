MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou « la Société ») a annoncé aujourd'hui que Maxime Ménard a repris ses fonctions de président mondial et chef de la direction, avec effet immédiat, suite à un congé médical.

Gabriel Castiglio, qui a occupé le poste de chef mondial de la direction par intérim pendant le congé de M. Ménard, reprend ses fonctions de directeur exécutif et chef mondial de l'exploitation.

« Au nom du conseil d'administration et de toute l'équipe de Fiera Capital, je suis ravi de réaccueillir Maxime », a déclaré Jean-Guy Desjardins, fondateur de Fiera Capital et président exécutif du conseil. « Maxime bénéficie de toute la confiance du conseil d'administration, et nous nous réjouissons de poursuivre l'exécution de nos priorités stratégiques sous son leadership. Je tiens également à remercier Gabriel Castiglio pour la gestion stable et efficace qu'il a assurée durant la période intérimaire, ainsi que l'ensemble de l'équipe de direction pour son engagement constant. »

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital (TSX : FSZ) est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan avec une présence mondiale. Fiera Capital offre des solutions d'investissement rigoureuses et à forte conviction sur les marchés publics et privés. Fiera Capital se distingue par ses équipes primées de gestion d'actifs et un modèle opérationnel innovant pour viser à créer de la valeur durable et de la stabilité dans des marchés mondiaux en constante évolution. La vision de Fiera Capital est d'être le partenaire privilégié des clients recherchant la performance et la référence pour les talents qui la génèrent.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes juridictions et des bureaux dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (R.-U.), à Hong Kong (RAS), à Tokyo (Japon) et à Abou Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « société affiliée ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette société affiliée est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes ou d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription. Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire au niveau de la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription de Fiera Capital ou d'une société affiliée de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription dont elle se prévaut, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites/.

Pour en savoir plus sur Fiera Capital, visitez FieraCapital.com. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, y compris sa plus récente notice annuelle, sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Corporation Fiera Capital

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