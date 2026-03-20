MONTRÉAL, le 20 mars 2026 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Firme ») a annoncé aujourd'hui que Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction, prend un congé pour raisons médicales, avec effet immédiat. La Firme prévoit le retour de M. Ménard à ses fonctions.

Le conseil d'administration a nommé Gabriel Castiglio, directeur exécutif et chef de l'exploitation mondial, à titre de chef mondial de la direction par intérim, également avec effet immédiat. M. Castiglio est au service de la firme depuis 2019.

« Au nom du conseil d'administration et de l'ensemble des équipes de Fiera Capital, je souhaite à Maxime un prompt et complet rétablissement et me réjouis à l'idée de le voir reprendre ses fonctions », a déclaré Jean-Guy Desjardins, fondateur de Fiera Capital et président exécutif du conseil. « Gabriel bénéficie de l'entière confiance du conseil. Il possède une connaissance approfondie de la firme, une solide capacité d'exécution ainsi que le leadership nécessaire pour diriger Fiera Capital durant cette période. Notre engagement envers nos clients et la poursuite de nos priorités stratégiques demeurent inchangés. »

L'équipe de direction de Fiera Capital travaillera en étroite collaboration avec M. Castiglio afin d'assurer la continuité des activités à l'échelle de l'organisation.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où elle est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction, y compris, sans s'y limiter, en lien avec le retour prévu de M. Ménard. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle, y compris des facteurs et des hypothèses relatifs à la santé et au rétablissement de M. Ménard.

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses susceptibles de faire en sorte que les événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions et attentes se révèlent inexactes. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci.

Les renseignements contenus dans les déclarations prospectives sont fondés sur certains facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection, notamment, sans toutefois s'y limiter, la perception par la direction des évolutions futures prévues.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Contact Média: Yasmine Sardouk : [email protected]