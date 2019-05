Corporation Fiera Capital annonce l'élection des administrateurs

/NE PAS DISTRIBUER AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

MONTRÉAL, le 30 mai 2019 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, annonce que tous les candidats figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 15 avril 2019 ont été élus administrateurs de la Société à l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue le 30 mai 2019 (l'« assemblée »).

Trois (3) des administrateurs de catégorie A proposés pour l'élection à l'assemblée ont été élus par vote à main levée. Le quatrième M. Jean Raby, a été élu par vote par scrutin. Chacun des candidats a été élu par une majorité des voix exprimées par les porteurs d'actions avec droit de vote subordonné de catégorie A habilités à voter et présent en personne ou par procuration, selon le cas, à l'assemblée. Les résultants ci-dessous indiquent les procurations reçues par la direction pour l'élection des trois (3) administrateurs de catégorie A élus par voie de vote à main levée et les votes exprimés par scrutin à l'égard de l'élection de M. Raby :

Administrateurs de catégorie A Votes pour Abstentions # % # % Geoff Beattie 40 924 122 94,80 2 243 827 5,20 Gary Collins 42 088 603 97,50 1 079 346 2,50 Jean Raby 26 541 064 100 0 0 David R. Shaw 42 010 769 97,32 1 157 180 2,68

Chacun des huit (8) administrateurs de catégorie B proposés pour l'élection à l'assemblée a été élu par le seul porteur d'actions avec droit de vote spécial de catégorie B, Fiera Capital S.E.C., par vote par scrutin. Les votes pour l'élection des administrateurs de catégorie B se sont établis comme suit :

Administrateurs de catégorie B Votes pour Abstentions # % # % Réal Bellemare 19 412 401 100 0 0 Jean-Guy Desjardins 19 412 401 100 0 0 Nitin N. Kumbhani 19 412 401 100 0 0 Raymond Laurin 19 412 401 100 0 0 Jean C. Monty 19 412 401 100 0 0 Todd M. Morgan 19 412 401 100 0 0 Lise Pistono 19 412 401 100 0 0 Norman M. Steinberg 19 412 401 100 0 0

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 144,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2019. La société dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux investisseurs et offre des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet au sein de catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. Les clients et leurs portefeuilles peuvent tirer profit de l'expertise approfondie de Fiera Capital, de son offre diversifiée de produits et de son service à la clientèle exceptionnel. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto. Voir www.fieracapital.com.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Mariem Elsayed, Directrice principale, Relations avec les investisseurs et affaires publiques, Corporation Fiera Capital, 514 954-6619, melsayed@fieracapital.com

Related Links

http://www.fieracapital.com