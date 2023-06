CORPORATE KNIGHTS CLASSE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PARMI LES 50 MEILLEURES ENTREPRISES CITOYENNES DU CANADA

OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - Une fois de plus, la Monnaie royale canadienne a été nommée parmi les 50 meilleures entreprises citoyennes en 2023 par Corporate Knights. Elle doit ce classement à ses scores dans le premier quartile pour les secteurs suivants : la gestion de la consommation d'énergie et des émissions de carbone, la viabilité des revenus ainsi que la diversité raciale et de genre au sein de l'équipe de direction et du Conseil d'administration.

« La Monnaie a parcouru un long chemin pour assurer un fonctionnement responsable dans toutes ses sphères d'activités, et nous sommes résolus à constamment améliorer notre rendement en ce qui concerne les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, explique Marie Lemay, présidente de la Monnaie royale canadienne. Nous sommes heureux que Corporate Knights reconnaisse nos efforts et nos investissements dans notre stratégie ESG et nous nous réjouissons à l'idée de faire croître nos activités tout en apportant un changement positif à nos intervenants, nos clients, nos employés et les collectivités où nous sommes présents. »

En tant que société d'État fédérale et chef de file mondiale dans le domaine du monnayage, la Monnaie s'engage à faire preuve de transparence quant à son parcours ESG en partageant non seulement ses réussites, mais aussi ses occasions d'amélioration. Le Plan d'engagement et d'action relatif aux facteurs ESG de la Monnaie publié plus tôt cette année fournit plus de détails ici.

La Monnaie s'engage à atteindre la carboneutralité dans ses activités de fabrication de pièces de circulation d'ici 2030. Dans cette optique, elle a entamé l'adoption de la technologie géothermique pour chauffer et climatiser son usine de Winnipeg.

Le Plan d'action sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) « Je m'engage! » continue de favoriser un milieu de travail où les différences sont valorisées et où les membres du personnel sont habilités à jouer un rôle actif dans la lutte contre le racisme systémique, la discrimination et les obstacles à l'inclusion. La Monnaie travaille activement à offrir de la formation sur la DEI à l'échelle de l'organisation. En parallèle, elle recrute et soutient des personnes hautement qualifiées qui se distinguent par leur attitude inclusive au travail, quelles que soient leur identité de genre, leur origine ethnique, leurs aptitudes ou leur expérience.

La Monnaie s'engage également à redonner aux collectivités et à apporter un changement positif dans la vie des Canadiens et des Canadiennes d'un océan à l'autre. La totalité du produit net de la vente de la Médaille-souvenir pour la vérité et la réconciliation est versée au Fonds de soutien communautaire Na-mi-quai-ni-mak du Centre national pour la vérité et la réconciliation. La totalité du produit net de la vente des produits numismatiques Pyssanka et 50e anniversaire de la Série du siècle est versée à l'aide humanitaire pour les victimes de la crise en Ukraine.

Le classement des 50 meilleures entreprises citoyennes du Canada se base sur 24 indicateurs de rendement clés qui couvrent la gestion des ressources, la gestion du personnel, la gestion financière, les revenus et investissements verts ainsi que le rendement des fournisseurs, entre autres.

À propos de la Monnaie royale canadienne

La Monnaie royale canadienne est la société d'État responsable de la production et de la distribution des pièces de circulation canadiennes. Reconnue comme l'un des établissements de monnayage les plus importants et les plus polyvalents au monde, elle produit des pièces de collection primées, des produits d'investissement de premier ordre ainsi que les prestigieuses médailles pour les honneurs militaires et civils du Canada. En tant qu'affineur certifié « bonne livraison » par la LBMA et la COMEX, la Monnaie offre aussi une gamme complète de services d'affinage de l'or et de l'argent de première qualité. Organisation qui s'efforce de mieux prendre soin de l'environnement, de favoriser des milieux de travail sécuritaires et inclusifs et d'avoir une incidence positive dans les collectivités où elle exerce ses activités, la Monnaie intègre des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance dans tous les aspects de ses activités.

Pour en savoir plus sur la Monnaie et ses produits et services, visitez le www.monnaie.ca. Suivez la Monnaie sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos de Corporate Knights

Corporate Knights publie une revue sur les activités durables qui porte le nom de Corporate Knights, et elle compte une division de recherche qui établit divers classements et notations de produits financiers d'après la performance des entreprises au chapitre de la durabilité. La revue Corporate Knights a été nommée revue de l'année en 2013 et a remporté le prix argent de SABEW Canada pour le reportage d'enquête en 2019.

