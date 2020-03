Coronavirus - Le ministre Lamontagne rencontre ses homologues et rassure l'industrie des pêches et de l'aquaculture commerciales

QUÉBEC, le 20 mars 2020 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, s'est entretenu avec la ministre fédérale de Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Bernadette Jordan, et ses homologues des provinces atlantiques pour discuter des conséquences de la COVID-19 sur l'industrie.

Le ministre a partagé avec eux ses préoccupations quant aux conséquences du virus sur le secteur des pêches et de l'aquaculture du Québec. Les participants ont ensuite échangé plus précisément sur les effets de la situation pour les pêcheurs, les aides-pêcheurs, les travailleurs d'usine, les transformateurs et les aquaculteurs. Le ministre Lamontagne a rappelé que plusieurs communautés côtières dépendent des entreprises de ce secteur.

Les ministres ont également convenu de travailler ensemble pour accompagner l'industrie dans ces moments difficiles et ont pris l'engagement ferme d'apporter toute l'aide nécessaire pour faire face à l'important défi que posent les mesures en lien avec la COVID-19 pour le développement du secteur. Ils ont soulevé les enjeux relatifs à l'ouverture de la pêche, aux informations sur l'état des marchés, aux conditions d'appui aux entreprises et aux travailleurs et aux coordinations nécessaires à l'arrivée des travailleurs étrangers temporaires.

« Je suis très sensible à la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement. Le secteur des pêches et de l'aquaculture québécois manifeste des inquiétudes et j'y suis attentif. Moteurs économiques des régions maritimes, la pêche et l'aquaculture sont des activités essentielles au dynamisme de nos territoires, qui méritent toute notre attention. Je désire envoyer le plus clair des signaux à tous les intéressés : je serai présent pour les appuyer dans les prochains mois et nous établirons tous les outils nécessaires pour les soutenir. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

