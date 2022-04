COPILOTE POUR L'ÉTÉ - Les complices Michel Charette et Jessica Barker choisissent Rouge FM et animeront l'émission du retour cet été!

« Quelle belle opportunité pour Jessica et moi d'accompagner les gens cet été à Rouge FM. J'ai accepté ce nouveau défi parce que Rouge me donnait la liberté et les outils nécessaires pour faire l'émission qui me tentait, s'exclame Michel Charette. Nous voulons offrir aux auditrices et aux auditeurs une émission divertissante, intelligente, sensible, touchante et teintée d'humour! Très hâte de vous retrouver sur les ondes de Rouge dès le 20 juin pour le retour à la maison! Jessica et moi serons vos copilotes pour l'été! ».

« C'est avec joie que je retrouve mon ami Michel pour neuf semaines de bonheur au micro de Rouge, mentionne Jessica Barker. On espérait se retrouver lui et moi et c'est Rouge qui nous offre cette belle opportunité pour l'été! »

« Quel pur bonheur d'accueillir Michel et Jessica dans la famille de Rouge FM! Nous sommes fiers de pouvoir compter sur leur immense talent et sur leur incomparable complicité cet été pour accompagner les auditrices et les auditeurs de Rouge FM partout au Québec, indique Chloé Boissonnault, directrice générale, Radio de langue française. Les personnalités favorites du public continuent de choisir la famille de Rouge et c'est extrêmement stimulant d'entendre de nouvelles voix s'ancrer dans les habitudes des auditrices et des auditeurs. »

Ce sera une première expérience d'envergure à la radio pour Michel Charette comme animateur. Jessica Barker collabore sur une base régulière à l'émission LA GANG DU MATIN au 107,3 Rouge. Son documentaire MAMAN, POURQUOI TU PLEURES? est toujours disponible sur Crave.

COPILOTE POUR L'ÉTÉ sera diffusée du lundi au jeudi dès le 20 juin, de 16 h à 18 h. D'autres détails entourant le concept et les invités de l'émission seront dévoilés plus tard.

Les émissions de Rouge FM sont disponibles en rattrapage - en format balado - sur le site et l'application iHeartRadio.

