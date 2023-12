DUBAÏ, le 6 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé des activités et des annonces du jour

Le ministre Guilbeault et l’honorable George Heyman, ministre de l’Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, lors de la COP28 (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

Au cas où vous n'auriez pas vu la nouvelle passer, le Canada a signé le Global Cooling Pledge (l'engagement mondial pour l'accès au froid), qui vise à rehausser l'ambition et la collaboration internationales pour réduire les émissions, accroître l'efficacité énergétique et adopter des approches de climatisation qui contribuent moins au réchauffement climatique. Il a également pour but d'augmenter l'accès à des systèmes de refroidissement durables pour les communautés vulnérables. L'atteinte des objectifs de cet engagement permettrait de réduire les émissions de CO 2 d'environ 78 milliards de tonnes entre 2022 et 2050.

Le ministre Guilbeault a participé à l'activité nommée Le Canada peut réaliser rapidement des progrès tangibles pour s'adapter au climat, lors de laquelle il a discuté avec le ministre de l'Environnement et de la Stratégie contre les changements climatiques de la Colombie-Britannique, des représentants municipaux et d'autres intervenants afin de faire progresser les efforts du Canada en matière d'adaptation au climat, en mettant l'accent sur des stratégies à mettre en œuvre conformes à la Stratégie nationale d'adaptation.

Le ministre Guilbeault a participé à une réunion ministérielle sur l'urbanisation et les changements climatiques, lors de laquelle il a insisté sur l'importance d'une action climatique de la part des divers ordres de gouvernement pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, soulignant d'ailleurs comment les villes peuvent façonner le programme climatique mondiale, en plus d'annoncer une contribution de 31,5 millions de dollars pour la reconstitution du Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal.

Au Pavillon de l'Association internationale pour l'échange de droits d'émission, l'ambassadrice Catherine Stewart a prononcé une allocution sur l'utilité de la tarification du carbone et les possibilités qu'elle offre pour lutter contre les changements climatiques et stimuler la décarbonation.

Le Canada, en collaboration avec les Émirats arabes unis, le Japon et la Corée, a signé un protocole d'entente entre plusieurs pays afin d'établir un corridor maritime vert reliant la côte Ouest du Canada, l'Asie et les Émirats arabes unis. De plus amples renseignements se trouvent dans le communiqué de presse.

Aujourd'hui, le ministre Champagne et Son Excellence Omar Ahmed Suwaina Al Suwaidi, sous-secrétaire du ministère de l'Industrie et des Technologies avancées des Émirats arabes unis, ont annoncé le lancement de l'initiative Breakthrough sur le ciment et le béton dans le cadre de la COP28, à Dubaï. Cette initiative réaffirme l'engagement du Canada à travailler avec d'autres pays, ainsi qu'avec des entreprises et des organismes internationaux pour accélérer les investissements dans les technologies, les outils et les politiques dont l'industrie du ciment et du béton a besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. De plus amples renseignements se trouvent dans le communiqué de presse.

Citation du jour

« Nous appuyons et saluons le lancement de l'initiative Breakthrough. Le ciment et le béton sont essentiels à notre mode de vie moderne et joueront un rôle clé pour relever les défis qui nous attendent. Ils serviront à bâtir une infrastructure résiliente et durable et à fournir un toit sécuritaire à la population de toutes les régions du monde. Nos entreprises membres, qui mènent des activités dans de nombreux pays, s'engagent fermement à bâtir un avenir carboneutre. L'industrie et les gouvernements devront fournir un effort concerté pour mener cet engagement à bien. Cette décennie est celle de l'action. Nous sommes enchantés d'appuyer l'initiative Breakthrough et de collaborer avec le gouvernement du Canada pour accélérer la transition. »

- Thomas Guillot, chef de la direction de la Global Cement and Concrete Association

Voyez d'où vient la citation ici.

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a rencontré Judy Wilson, ancienne Kukpi7 (cheffe) de la Bande indienne Neskonlith et représentante de l'Assemblée des Premières Nations, ainsi que d'autres aînés autochtones. Ils ont discuté du financement de la lutte contre les changements climatiques et des défis auxquels les communautés autochtones sont confrontées pour protéger leurs terres en raison des changements climatiques.

Le ministre a rencontré Jennifer Morgan, secrétaire d'État et envoyée spéciale pour l'action climatique internationale pour le ministère des Affaires étrangères de l'Allemagne, afin de discuter des progrès réalisés à ce jour lors de la COP sur une série d'enjeux.

Le ministre s'est entretenu avec Liane M. Randolph, présidente du California Air Resources Board. Ils ont couvert divers sujets, notamment le méthane, les véhicules zéro émission et la nécessité de réduire les émissions de carbone en général.

Le ministre a rencontré Andrew Steer, président et directeur général du fonds Bezos pour la Terre, et ils ont parlé du travail du réseau de gardiens autochtones. Ils ont également abordé diverses questions d'intérêt mutuel en lien avec le climat et la préservation de la nature.

, président et directeur général du fonds Bezos pour la Terre, et ils ont parlé du travail du réseau de gardiens autochtones. Ils ont également abordé diverses questions d'intérêt mutuel en lien avec le climat et la préservation de la nature. Le ministre a engagé un dialogue avec des jeunes autochtones, soulignant les graves répercussions qu'ont les changements climatiques sur le bien-être des jeunes. Il a également insisté sur le rôle crucial des jeunes pour qu'un changement systémique s'opère.

Photo du jour

Photo d'Environnement et Changement climatique Canada

Résumé des activités à venir : 7 décembre 2023 - jour de repos

Jour de repos à la COP28 . Le Pavillon du Canada sera fermé.

