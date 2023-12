COP28 : Faits marquants du jour pour le Canada - Le 12 décembre 2023

DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 12 déc. 2023 /CNW/ -

Réflexion du ministre sur sa journée

Michael Bonser, directeur général et négociateur en chef du Canada dans le dossier des changements climatiques, et Laurence Ahoussou, négociatrice en chef adjointe à Environnement et Changement climatique Canada, pendant les négociations à la COP28 (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Que ce soit lors des caucus de fin de soirée ou des réunions stratégiques tôt le matin avec les membres de la Coalition de la haute ambition, je travaille sans relâche pour dénouer les impasses auxquelles nous nous heurtons. Les pays doivent s'entendre pour que la COP28 soit une réussite. Le Canada joue un rôle actif pour lever les pierres d'achoppement et nous assurer un avenir meilleur. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Résumé des activités et des annonces du jour

Au cours des deux dernières semaines à la COP28 , le ministre Steven Guilbeault , accompagné de hauts dirigeants clés et d'une délégation canadienne diversifiée, s'est employé activement à favoriser la coopération et à trouver des solutions constructives pour faire face aux impacts des changements climatiques partout dans le monde. Les négociations qui se poursuivent à la COP28 ont pour but d'obtenir un dénouement qui permettrait de respecter l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Lisez la suite dans le communiqué récapitulatif de la COP28 intitulé « Le ministre Guilbeault réaffirme l'engagement du Canada à l'égard de l'action climatique mondiale et continue à faire pression pour que la COP28 aboutisse à un résultat fort ».

, le ministre , accompagné de hauts dirigeants clés et d'une délégation canadienne diversifiée, s'est employé activement à favoriser la coopération et à trouver des solutions constructives pour faire face aux impacts des changements climatiques partout dans le monde. Les négociations qui se poursuivent à la ont pour but d'obtenir un dénouement qui permettrait de respecter l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C. Lisez la suite dans le communiqué récapitulatif de la intitulé « Le ministre Guilbeault réaffirme l'engagement du Canada à l'égard de l'action climatique mondiale et continue à faire pression pour que la aboutisse à un résultat fort ». La participation du Canada à la COP28 témoigne de sa détermination inébranlable à l'égard des priorités environnementales et climatiques mondiales. En s'appuyant sur ses engagements, le Canada a réitéré qu'il est résolu à mettre en œuvre des pratiques durables, en plus de prendre de nouveaux engagements d'une valeur de plus de 67 millions de dollars pour répondre aux besoins et aux priorités des pays en développement. Ces annonces aideront les pays en développement à avoir un accès rapide aux ressources et à conclure des partenariats, et elles injectent du financement dans cinq domaines prioritaires, soit les pertes et préjudices, l'adaptation, l'atténuation, la gouvernance climatique et les efforts pour remédier à l'appauvrissement de la biodiversité. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le document d'information intitulé « Dans le cadre de la COP28 , le Canada annonce du financement et réclame un meilleur accès aux ressources pour les pays vulnérables ».

Citation du jour

« Que ce soit à la COP28 ou au pays, les Canadiens mettent de l'avant des mesures climatiques au moyen d'investissements stratégiques dans les technologies d'énergie propre et les minéraux critiques, des mesures réglementaires ambitieuses pour réduire la pollution et des accords multilatéraux de coopération pour assurer notre prospérité à long terme. Le Canada est résolu à être un chef de file et à travailler en collaboration pour créer un avenir plus durable et prospère. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault a rencontré l'envoyé spécial de la Chine pour la lutte contre les changements climatiques, Xie Zhenhua, pour discuter de la façon dont les engagements dans le financement climatique répondraient le mieux aux besoins des communautés vulnérables dans le domaine de l'adaptation et de l'atténuation.

Le ministre Guilbeault a rencontré le nouveau ministre de l'Environnement du Japon, Shintaro Ito . Ils ont parlé des négociations en cours à la COP28 ainsi que des minéraux critiques, de la biodiversité et des travaux visant à instaurer un instrument juridiquement contraignant pour gérer le problème de la pollution plastique à l'échelle mondiale.

Photo du jour

Voyez notre album Facebook pour plus de photos.

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]