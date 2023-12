DUBAÏ, Émirats arabes unis, le 10 déc. 2023 /CNW/ -

Résumé des activités et des annonces du jour

À la COP28 (de gauche à droite) : Hyoeun Jenny Kim, République de Corée ; Simon Watts, Nouvelle-Zélande ; Romina Pourmokhtari, Suède ; Mansur Oshurbayev, Kazakhstan ; Steven Guilbeault, Canada ; Catherine Stewart, Canada ; Mary Burce Warlick, Agence internationale de l'énergie. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

Aujourd'hui, la sous-ministre adjointe du Service canadien de la faune, Tara Shannon , a participé à la table ronde ministérielle sur la protection et le rétablissement des écosystèmes d'eau douce au nom du ministre Guilbeault. Elle a annoncé la participation du Canada au Défi de l'eau douce et a souligné la détermination du pays à protéger et à remettre en état les écosystèmes d'eau douce par le truchement du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, de l'Agence canadienne de l'eau et du plan d'action sur l'eau douce renforcé.

Le ministre Guilbeault et l'ambassadrice pour les changements climatiques Catherine Stewart ont organisé une séance ministérielle de haut niveau sur le Défi mondial sur la tarification du carbone, où ils ont souligné les progrès, les leçons retenues et le début d'une nouvelle phase, avec l'introduction d'un secrétariat, d'un site Web et d'une image de marque pour le Défi. Cet effort collaboratif vise à accroître la visibilité de la tarification du carbone en tant que stratégie essentielle à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Renseignez-vous en lisant le communiqué intitulé « À la COP28 , le Défi mondial sur la tarification du carbone connaît un essor accru ».

Le Canada a annoncé une avancée majeure à la COP28 avec la présentation de la version provisoire d'un quatrième protocole dans le cadre du régime de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre. Le protocole sur la réduction des émissions de méthane entérique des bovins de boucherie encourage les éleveurs à adopter des pratiques qui réduisent les émissions de méthane provenant de l'élevage de bovins de boucherie. Cette initiative offre des crédits compensatoires aux agriculteurs afin de les inciter à apporter des changements durables qui appuient l'engagement du Canada de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour en savoir plus, lisez le communiqué intitulé « Le gouvernement du Canada annonce une nouvelle mesure incitative économique pour réduire les émissions de méthane provenant des bovins de boucherie ».

Citation du jour

« Le Canada n'est absolument pas à l'abri des difficultés que connaît le reste du monde. À l'heure actuelle, le Canada se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale, et le réchauffement est trois fois plus rapide que la moyenne mondiale dans les communautés nordiques canadiennes. Donc, si vous pensez que ce problème de météo extrême et de catastrophes naturelles qui ont de graves répercussions sur les communautés se résorbera avec le temps, détrompez-vous. Nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour accroître notre résilience. »

- Natalia Moudrak, directrice principale pour l'Amérique du Nord, Aon Climate

Réunions bilatérales du ministre

Le ministre Guilbeault s'est entretenu avec les députés canadiens Taylor Bachrach , Elizabeth May et Kristina Michaud pour échanger leurs points de vue sur les progrès réalisés dans les négociations de la COP28 jusqu'à présent.

Le ministre a rencontré Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima , ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Brésil, pour parler de l'importance de faire front commun pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

Le ministre a engagé un dialogue avec la délégation de la jeunesse canadienne à la COP28 pour discuter des points clés des négociations de la COP28 , notamment le financement climatique, et de la relation entre la santé et les changements climatiques.

Photo du jour

Photo d'Environnement et Changement climatique Canada

Résumé des activités à venir : 11 décembre 2023

Activité : Réunion du secrétaire général des Nations Unies avec les ministres cofacilitateurs Heure : 10 h (heure du Golfe) Lieu : Kiosque B8 - bureau du secrétaire général - salon VIP du théâtre Al Waha



Activité : Cérémonie de clôture du Pavillon du Canada Heure : 13 h (heure du Golfe) Lieu : Pavillon du Canada



Activité : De la COP15 à la COP28 : deux ministres, deux COP, un seul objectif : faciliter les discussions les plus difficiles au monde Heure : 16 h (heure du Golfe) Lieu : Pavillon de l'Égypte

