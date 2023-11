CHANGSHA, Chine, le 23 nov. 2023 /CNW/ -- SANY Group, (« SANY ») , une entreprise mondiale de premier plan de l'industrie de la fabrication d'équipement haut de gamme, accentue l'avancement du développement durable et de la transformation de la fabrication écologique au sein de l'industrie de la machinerie lourde, en prévision de la COP28 aux Émirats arabes unis, qui doit avoir lieu du 30 novembre au 12 décembre à Dubaï. Le programme de 13 jours de cette année, dont le thème est « Actionism » (Actionnisme), invite les gens à relever les défis liés aux changements climatiques.

SANY milite en faveur des énergies nouvelles

La COP28 s'articulera autour de quatre grands changements de paradigme : accélérer la transition des combustibles fossiles, s'accorder sur les changements du financement climatique, mettre l'accent sur le rôle des personnes et de la nature dans l'action climatique, et veiller à ce que le sommet soit un événement inclusif auquel les femmes, les peuples autochtones, les communautés locales, la jeunesse, les pays et plus encore peuvent tous participer.

SANY répond activement et positivement à l'ordre du jour du sommet en prenant des mesures concrètes pour promouvoir la transformation de la fabrication écologique, en apportant des solutions durables aux industries minières, de la construction, de l'énergie éolienne et plus encore.

Prendre des mesures écologiques pour bâtir un avenir durable

SANY élargit vigoureusement l'utilisation de l'énergie verte (les énergies renouvelables comme le soleil et le vent) dans les processus de production afin de réduire la dépendance aux sources d'énergie traditionnelles, de réduire les émissions de carbone et de soutenir les mesures de lutte contre les changements climatiques. Le groupe a adopté de nombreuses initiatives, en particulier pour accélérer la R-D et l'application de solutions d'énergie éolienne, d'hydrogène et d'électrification, et a obtenu des résultats significatifs.

La filiale SANY Renewable Energy de SANY a investi dans la construction de parcs éoliens pour augmenter la part de l'énergie éolienne dans la structure énergétique, grâce à des améliorations intelligentes dans la fabrication et la création d'ateliers intelligents. Ce faisant, SANY Renewable Energy a réduit la consommation globale d'énergie et les émissions de carbone de l'unité de 15 % par rapport à la période précédant la mise à niveau.

En 2022, SANY a ajouté plus de 3 000 raccordements de compteurs d'énergie. SANY a construit le premier parc de stations de mélange intelligent en Chine et a investi 3,22 millions de yuans dans la construction photovoltaïque, qui produira 900 000 kWh d'électricité chaque année. Le parc permettra de réduire les émissions de carbone de 887 t, les émissions de poussière de 242 t, les émissions de sulfure de 26,7 t, et les émissions d'oxyde nitrique de 13,4 t afin d'assurer le développement synergétique de la fabrication intelligente et la conservation de l'environnement.

Au total, 11 filiales de SANY ont installé des équipements de production d'énergie photovoltaïque, dont la consommation d'énergie propre s'élève à 16,013 millions de kilowattheures.

SANY participe activement à la R-D sur la technologie des piles à combustible à hydrogène afin d'améliorer l'efficacité des piles, de réduire les coûts et d'accroître les capacités de production et de stockage, tout en élargissant les applications de l'énergie associée à l'hydrogène.

L'action climatique axée sur l'innovation s'attaque aux goulots d'étranglement de l'industrie

En établissant une chaîne d'approvisionnement écologique, SANY adopte des matériaux renouvelables et des technologies respectueuses de l'environnement pour réduire le gaspillage de ressources et améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement.

SANY continue d'améliorer le mécanisme de prévention et de contrôle de la pollution à long terme, de renforcer le contrôle des émissions de déchets, y compris l'eau, le gaz et d'autres substances dangereuses, et de faire preuve de prudence à l'égard des mesures commerciales et opérationnelles qui pourraient nuire à l'environnement écologique. En 2022, les émissions de gaz et d'eaux usées du groupe ont atteint le taux standard de 100 %, avec un taux de conformité de 100 % pour l'élimination des déchets dangereux.

Le groupe milite également pour l'utilisation de matériaux respectueux de l'environnement afin de réduire la pollution au minimum, de sorte que la réduction du carbone tout au long du cycle de vie du produit inclue également les matériaux. En 2022, la densité de ses émissions de COV était de 0,0011 t par million de revenus, soit une réduction de 39,71 % par rapport à l'année de référence.

Entre-temps, la modernisation continue des techniques et des processus de production, la promotion des technologies de conservation de l'énergie et l'avancement du développement de technologies à faibles émissions de carbone jouent non seulement un rôle clé dans l'amélioration de l'efficacité de la production, mais aussi dans la réduction de l'empreinte carbone, et visent à atteindre le double objectif en matière d'émissions de carbone.

Appel à la participation du public

SANY a mis en œuvre des programmes et des campagnes de formation portant sur la protection de l'environnement pour les employés, tout en augmentant l'engagement communautaire en ce qui concerne les programmes d'innovation écologiques, à faibles émissions de carbone, adaptés aux collectivités et éducatifs. En 2022, les employés de l'entreprise ont effectué 687,4 heures de bénévolat, et SANY a investi 9,75 millions de yuans au cours de l'année pour soutenir 15 projets favorisant le bien-être public.

SANY Construction Industry dirige l'application des technologies écologiques dans la construction d'infrastructures urbaines pour accélérer le développement durable des villes et construire des villes intelligentes, des systèmes de transport écologiques et des architectures économes en énergie, afin de réduire la consommation d'énergie et d'améliorer la qualité de l'environnement urbain et les moyens de subsistance des populations.

Sur le plan de la biodiversité et du développement durable, SANY met l'accent sur la conservation des sols, des océans, des cultures et des animaux pour créer un avenir meilleur, et préconise une économie circulaire pour réduire le gaspillage des ressources.

Dans le contexte des enjeux de plus en plus importants liés aux changements climatiques mondiaux, SANY, en tant que chef de file de l'industrie verte, s'engage à promouvoir le développement durable et à participer activement aux efforts mondiaux de lutte contre les changements climatiques au moyen d'initiatives globales comme des chaînes d'approvisionnement écologiques, l'énergie verte et la réduction des émissions de carbone.

