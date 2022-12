MONTRÉAL, le 18 déc. 2022 /CNW Telbec/ -

PENSÉE DU JOUR DU MINISTRE

Légende de la photo : Enseigne COP15 à l’extérieur du Palais des congrès de Montréal. (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Le Canada appelle les participants à la COP15 qui veulent de l'ambition à comprendre que cette ambition se rattache à la mobilisation des ressources. De plus, nous avons discuté avec des pays qui veulent des ressources mobilisées, ce qui dépend de l'ambition. En tant que codirigeant des consultations ministérielles sur le cadre mondial de la biodiversité cette semaine, avec le président égyptien de la COP27, Yasmine Fouad, nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour trouver la collaboration, le compromis et le consensus. Nous avons le pouvoir d'améliorer le cours de l'histoire, de sauver la nature et de nous sauver. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

CITATION DE LA SEMAINE

« L'hôte est présent, visible, impliqué et optimiste. C'est le message que le ministre Guilbeault transmet chaque jour. Il veut être perçu comme un intermédiaire, et il a la confiance de la présidence chinoise. »

M. Eddy Pérez, directeur de la diplomatie climatique, Réseau action climatCanada

Les images prises par le photographe hôte se trouvent sur Flickr : Albums de la Conférence sur la biodiversité de l'ONU.

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 18 décembre 2022

Aucune activité publique au programme.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 19 décembre 2022

Activité : Conférence de presse de clôture

Heure : À confirmer

Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

