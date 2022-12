MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW/ -

« Le monde entier nous regarde et espère que nous parvenions à mettre en place un cadre mondial ambitieux en matière de biodiversité pendant la COP15. Un nombre croissant de pays se joignent à notre appel visant à s'unir pour protéger 30 % des terres et des eaux de la planète d'ici 2030. Freiner et inverser l'appauvrissement de la biodiversité n'exige rien de moins. L'objectif de 30 % d'ici 2030 doit devenir l'équivalent de l'objectif visant à limiter la hausse des températures à 1,5 °C. En parallèle, les pays ambitieux doivent soutenir cet objectif avec des ressources financières, et les pays qui veulent obtenir une aide financière doivent s'engager à atteindre des objectifs ambitieux en matière de protection de la nature. Aujourd'hui, le Canada a accru son soutien aux pays en développement, ce qui porte notre total à 1,5 milliard de dollars. Je suis convaincu que nous y parviendrons. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En ce moment même, ici à Montréal, nous vivons une occasion unique qui ne se présente qu'une fois par génération. Nous avons également la responsabilité d'adopter des mesures à l'échelle mondiale pour mettre le monde sur la voie du rétablissement au cours de la présente décennie. Nous devons réconcilier nos vies, nos économies, nos entreprises et nos politiques avec le monde naturel dont nous dépendons. »

Le très honorable Lord Goldsmith, ministre des Territoires d'outre-mer, du Commonwealth,

de l'Énergie, du Climat et de l'Environnement, Royaume-Uni

Aujourd'hui, le ministre Guilbeault a participé à la conférence de presse de la coalition de la haute ambition (CHA) pour la nature et les peuples. Vous pouvez visionner la conférence de presse 30 x 30 de la CHA.

Cet après-midi, le ministre Guilbeault et la ministre Joly ont fait une annonce conjointe sur le financement du Fonds pour l'environnement mondial. Vous pouvez lire le communiqué de presse sur les solutions de financement pour la nature, le climat et les gens et document d'information qui s'y rattache.

Activité : Annonce avec le gouvernement du Canada et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest

Heure : De 13 h à 13 h 30

Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)

Activité : Annonce de financement avec la ministre Murray pour la protection des écosystèmes aquatiques du Canada

Heure : De 13 h 30 à 14 h

Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)

Activité : Conférence de presse de clôture du segment de haut niveau

Heure : De 14 h à 15 h

Lieu : Salle 220D (tribune des conférences de presse de l'ONU, Palais des congrès de Montréal)

