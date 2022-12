MONTRÉAL , le 11 déc. 2022 /CNW/ -

Le ministre Guibeault et Valérie Courtois, directrice de l’Initiative sur le leadership autochtone, participent à une annonce au sujet du Réseau des gardiens des Premières Nations. Source de la photo : Environnement et Changement climatique Canada (Groupe CNW/Environnement et Changement climatique Canada)

« Beaucoup de pression repose sur les épaules des négociateurs, qui doivent parachever le texte alors que s'amorce la deuxième semaine de la COP15. Le Canada a fait connaître sa vision d'un ambitieux cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020, mais il reste beaucoup de travail à faire. Nous nous sommes engagés à protéger au moins 30 p. 100 de nos terres et 30 p. 100 de nos océans d'ici 2030, en lançant la plus grande campagne de conservation de l'histoire du Canada. Ce travail se poursuit, comme en témoignent quelques grandes annonces nationales et internationales qui ont été faites au cours de cette conférence, et les autres à venir. L'objectif du 30 p. 100 d'ici 2030, et l'objectif visant à freiner l'appauvrissement de la biodiversité et à renverser cette tendance représentent les engagements collectifs qui doivent absolument être pris ici, à Montréal, pour atteindre le niveau d'action et d'ambition que nous nous sommes fixé au titre de l'Accord de Paris. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement Climatique

« Il est absolument essentiel, alors que nous en sommes aux dernières étapes des négociations du cadre mondial pour la biodiversité pour l'après-2020, de mettre les droits de l'homme au cœur de ce cadre, et non seulement une référence symbolique, et d'intégrer les droits de l'homme dans les objectifs, les cibles, les principes et les indicateurs. »

David Boyd, rapporteur spécial des Nations Unies

sur les droits de l'homme et de l'environnement

RÉSUMÉ QUOTIDIEN DES ACTIVITÉS : le 11 décembre 2022

Le ministre Guilbeault n'a aucune activité publique prévue aujourd'hui.

Le pavillon du Canada a accueilli, entre autres, des activités de Plenty Canada , du Bureau de la protection de l'environnement de Kahnawà:ke (KEPO), de la Wildlands League, du Fonds international de conservation du Canada, de Parcs Canada et du Forest Stewardship Council Canada (FSC Canada).

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS À VENIR : le 12 décembre 2022

Activité : Annonce du Défi de Bonn, avec les ministres Guilbeault et Wilkinson

Heure : De 12 h 30 à 13 h

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Activité : Annonce sur l'intégration des connaissances autochtones, avec le ministre Wilkinson

Heure : De 14 h à 14 h 30

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Activité : Annonce sur la participation des jeunes, avec le ministre Wilkinson

Heure : De 14 h à 14 h 30

Lieu : Pavillon du Canada, Palais des congrès de Montréal

Demain, le pavillon du Canada accueillera, entre autres, des activités de Ressources naturelles Canada, de la coopérative Polliflora, du Service canadien des forêts et de l'Initiative de leadership autochtone. Pour en savoir plus, consultez le programme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'horaire de la journée, visiter le site Web de la CDB des Nations Unies : Convention sur la diversité biologique (cbd.int) (en anglais seulement).

