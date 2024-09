Coordination des chantiers : Ensemble Montréal déplore l'immobilisme de l'administration Plante

MONTRÉAL, le 5 sept. 2024 /CNW/ - L'Opposition officielle à l'hôtel de ville de Montréal a tenu une conférence de presse afin de dénoncer l'immobilisme de l'administration Plante dans la gestion des entraves routières et d'y apporter des solutions. Comme de nombreux Montréalais en cette période de rentrée, ils se désolent de constater que les maux de tête persistent, près d'un an et demi après le Sommet sur les chantiers, censé révolutionner la coordination des travaux de construction dans la métropole.

Le plus récent bilan du Sommet sur les chantiers démontre que plus de 60 % des recommandations formulées par les partenaires n'ont pas été déployées. Parmi les actions non réalisées : la création de lignes directrices pour implanter des mesures d'atténuation, le développement d'une plateforme commune avec l'ensemble des donneurs d'ouvrage et l'évaluation de la performance des entrepreneurs en matière de gestion des impacts routiers.

« Il y a un véritable problème de culture et un manque de volonté politique pour améliorer la fluidité des déplacements à Montréal. La gestion déficiente des chantiers et la communication entre l'ensemble des partenaires se sont d'ailleurs détériorées depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Plante », dénonce Alan DeSousa, porte-parole de l'Opposition officielle en matière d'infrastructures de la voirie.

Ce dernier cite notamment un document obtenu par Ensemble Montréal, qui révèle que les comités et sous-comités de communication de Mobilité Montréal ne se sont pas rencontrés en 2023 lors de séance ordinaire. Ce comité regroupe l'ensemble des partenaires tel que la Ville de Montréal et le ministère des Transports et de la mobilité durable.

« La congestion entraîne des coûts incalculables en termes de perte de productivité, de santé mentale et d'environnement. De nombreuses autres villes bénéficient de la technologie pour atténuer les embouteillages. La métropole a des années de retard dans l'utilisation des données en temps réel pour maximiser et prioriser la mobilité, notamment au niveau de la synchronisation des feux de circulation. L'administration montréalaise devrait être plus proactive pour trouver des solutions et ça passe par l'embauche d'un inspecteur général de la Mobilité », déplore Rick Leckner, expert en circulation.

Des solutions existent

Ensemble Montréal presse l'administration Plante d'étudier la mise en place d'une tarification dynamique basée sur la superficie occupée par les gestionnaires de chantiers privés et publics. L'objectif est de limiter l'espace entravé en déployant par exemple de plus petites roulottes de chantier ou de la signalisation moins encombrante.

La Ville de Montréal devrait également innover en favorisant d'autres modes d'octroi de contrats que celui du plus bas soumissionnaire qui est actuellement privilégié. Cela permettrait d'accorder une plus grande importance aux clauses particulières, telles que la durée des travaux et les solutions innovantes des soumissionnaires.

Un système de planification des travaux qui inclut l'ensemble des partenaires, dont les arrondissements, les organismes publics et les entrepreneurs privés, doit également être implanté dans les plus brefs délais.

Enfin, l'administration doit accélérer le déploiement des technologies innovantes permettant d'offrir des alternatives efficaces et durables aux Montréalais pour leurs déplacements, tel qu'elle l'a promis il y a cinq ans. Rappelons que la Ville de Montréal a reçu 50 millions de dollars du gouvernement fédéral en 2019 à cet effet dans le cadre du Défi des villes intelligentes.

SOURCE Ville de Montréal - Opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal

Renseignements : Guillaume Pelletier, Attaché de presse, Cabinet de l'Opposition officielle, 438-821-2278