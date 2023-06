Coopération franco-québécoise - Plus de 2 millions de dollars pour soutenir des projets entre le Québec et la France

QUÉBEC, le 16 juin 2023 /CNW/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, annonce un important investissement de 2,2 millions de dollars dans le cadre de la 69e Commission permanente de coopération franco-québécoise. Cette somme soutiendra près de 90 projets de coopération dans des secteurs d'intérêt communs.

Les projets retenus contribueront à renforcer et à enrichir de façon durable et concrète les relations entre le Québec et la France dans des domaines variés tels que le développement économique et l'innovation, le numérique, la transition écologique, la culture, l'éducation, la jeunesse, le sport, la santé et la justice. Soulignons d'ailleurs que l'année 2023 est l'Année de l'innovation franco-québécoise.

« Cette nouvelle programmation de la Commission permanente de coopération franco-québécoise illustre la richesse et la diversité de la relation qu'entretiennent le Québec et la France. La coopération France-Québec a su, au fil du temps, se renouveler pour mieux répondre aux défis et aux enjeux qui préoccupent nos deux sociétés. Je souhaite beaucoup de succès aux gens impliqués dans ces projets, tant au Québec qu'en France. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

La Commission permanente de coopération franco-québécoise, mise sur pied en 1965, constitue le principal mécanisme institutionnel de coordination des échanges entre les administrations québécoise et française. Elle est chargée d'élaborer et de mettre en œuvre une programmation biennale d'activités en fonction, entre autres, des thèmes sélectionnés lors des Rencontres alternées des premiers ministres québécois et français.

Les projets retenus sont répartis dans 15 des 17 régions administratives du Québec.

