Convocation - Lancement de la tournée de sensibilisation sur l'hébergement et les soins de longue durée des aînés et des personnes vulnérables

MONTRÉAL, le 6 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) invite les représentants des médias à venir assister au lancement de sa tournée québécoise de sensibilisation aux avantages du modèle d'hébergement offert par les établissements privés conventionnés pour l'hébergement et les soins de longue durée des personnes vulnérables.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Conférence de presse de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

QUAND :

Le 8 septembre 2019

11 h

OÙ :

CHSLD St-Georges

3550, rue Saint-Urbain, Montréal QC H2X 4C5

À la suite de la conférence de presse, la directrice générale, Mme Annick Lavoie, sera disponible pour répondre aux questions des journalistes.

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant son expertise de soins auprès des personnes vulnérables depuis plus de 60 ans, les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

