Convocation - L'AEPC dévoile ses propositions pour les Maisons des aînés

QUÉBEC, le 20 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme d'une tournée québécoise de sensibilisation aux avantages du modèle privé conventionné pour l'hébergement et les soins de longue durée des personnes aînées et vulnérables, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) invite les représentants des médias à assister à une conférence de presse au cours de laquelle elle dévoilera ses propositions pour contribuer au déploiement du projet de « Maisons des aînés » mis de l'avant par le gouvernement du Québec.

Les médias sont également invités à visiter un établissement privé conventionné de la région de Québec. Au cours de cette visite, les représentants des médias pourront s'entretenir avec la direction de l'établissement et une personne représentant les résidents.

CONFÉRENCE DE PRESSE

QUOI :

Dévoilement des propositions de l'AEPC pour les Maisons des aînés

QUAND :

Le 23 septembre 2019

10 h

OÙ :

Salon Jacques-L'Archevêque

Édifice André-Laurendeau

1050, rue des Parlementaires

Québec (Québec) G1A 1A3

VISITE D'UN ÉTABLISSEMENT

QUOI :

Visite d'un établissement privé conventionné

QUAND :

Le 23 septembre 2019

11 h 15

OÙ :

Centre d'hébergement du Boisé

3690, boulevard Neilson

Québec (Québec) G1W 4Z9

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Démontrant leur expertise en soins et services depuis plus de 60 ans, les établissements privés conventionnés de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

Renseignements: Magdalane Vanasse-Corbeil, 450 578-7212; Claudia Loupret, 418 670-6413, medias@lorangebleue.biz

Related Links

http://www.aepc.qc.ca/