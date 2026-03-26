PRINCE ALBERT, SK, le 26 mars 2026 /CNW/ - Le Service correctionnel du Canada (SCC) a convoqué un comité d'enquête nationale à la suite de l'évasion d'un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan survenue le 20 février 2026.

Le 4 mars 2026, le détenu Keiston Custer a été appréhendé sans incident par le Service de police de Prince Albert.

Selon les résultats préliminaires de l'examen interne, des erreurs procédurales ont possiblement été commises. Le détenu qui s'est évadé se serait peut-être fait passer pour un autre délinquant ayant le même nom, dont la mise en liberté était prévue ce jour-là.

Des mesures ont été prises immédiatement après l'incident, y compris une vérification administrative approfondie liée aux mises en liberté des détenus.

Le délinquant a été placé à un niveau de sécurité plus élevé en raison de son rôle dans cet incident et fait face à des accusations supplémentaires liées à l'évasion.

Une enquête disciplinaire est aussi en cours et les employés concernés sont présentement en congé administratif en attente des résultats de l'enquête.

Assurer la sécurité des établissements du SCC et des collectivités canadiennes demeure la priorité absolue du Service.

Faits en bref

Le processus mené par le comité d'enquête est guidé par les exigences énoncées dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . Le comité, qui est composé de trois personnes, comprend des membres possédant une expertise dans le domaine des services correctionnels et un membre de l'extérieur du SCC.

. Le comité, qui est composé de trois personnes, comprend des membres possédant une expertise dans le domaine des services correctionnels et un membre de l'extérieur du SCC. Le comité d'enquête analysera les facteurs ayant contribué à l'incident ainsi que les mesures prises pour les atténuer; le placement du délinquant au Pénitencier de la Saskatchewan et l'évaluation de son risque d'évasion; la surveillance des activités des détenus avant l'incident, dans le secteur où l'incident s'est produit, ainsi que la réponse à l'incident, y compris les communications et le partage de renseignements.

Les constatations et les recommandations, le cas échéant, seront communiquées dans le but d'éviter que des situations ou des événements similaires se reproduisent ou de les résoudre plus efficacement.

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Relations avec les médias: Service correctionnel Canada, 613 992-7711, [email protected]