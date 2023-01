Un partenariat signé Lachance Immobilier et Fonds immobilier de solidarité FTQ

ÎLE-DES-SŒURS, QC, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Lachance Immobilier et le Fonds immobilier de solidarité FTQ inaugurent le nouveau projet résidentiel locatif à l'Île-des-Sœurs, le 16 Place du commerce (16 PdC). Situé à quelques mètres de la station du REM Île-des-Sœurs, l'immeuble de 142 logements prestigieux, qui inclut également 6 000 pi2 d'espaces commerciaux au rez-de-chaussée, signe la réussite de la conversion d'un immeuble de bureaux datant de 1992 en un immeuble résidentiel. Les premiers locataires seront accueillis dès le 15 février 2023.

Formule tout inclus haut de gamme

Martin Raymond, Vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ et Claude Lachance, président, Lachance Immobilier. (Groupe CNW/Fonds de solidarité FTQ)

Offrant des vues à couper le souffle sur le centre-ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent, les luxueux appartements bénéficient de hauts plafonds et d'une grande fenestration qui maximisent l'entrée de lumière. Ces logements modernes avec des balcons de type loggia sont offerts en location et incluent chauffage l'électricité, câble, un réseau sans fil, ainsi que six électroménagers. Des espaces de stationnement à l'intérieur ou à l'extérieur sont disponibles en option.

IMMOBILIER DURABLE

Dans l'objectif de réduire l'impact environnemental du projet, la conversion de l'immeuble de bureaux en immeuble résidentiel a été travaillée toute en subtilité, en prenant soin de préserver l'esprit du bâtiment original notamment par l'intégration de balcons de l'intérieur, ce qui permet un apport de lumière naturelle optimal.

Transports collectifs et actifs

Bénéficiant de la proximité du REM, le 16 PdC encourage les modes de transports alternatifs à l'automobile. La station du REM Île-des-Sœurs est accessible à pied, par l'entremise d'un passage qui connecte du même coup le nord et le sud de l'île, favorisant ainsi les déplacements actifs sur l'île.

Entouré d'un circuit de pistes cyclables important, le complexe résidentiel 16 PdC met à la disposition des locataires, des stationnements intérieurs pour les vélos. L'Île-des-Sœurs compte plusieurs kilomètres de pistes cyclables, incluant la piste multifonctionnelle pour piétons et cyclistes reliant Brossard à l'Île-des-Sœurs par le pont Samuel-De-Champlain.

Espaces verts

L'Île-des-Sœurs se démarque en tant que secteur urbain végétalisé. La proximité du 16 PdC avec les nombreux espaces verts et le fleuve St-Laurent sont de réels atouts pour les futurs locataires. L'accessibilité aux berges est possible à pied ou à vélo, en empruntant des sentiers aménagés.

Citations

« Le 16 Place du commerce à l'Île-des-Sœurs est un projet d'appartements de luxe réfléchi qui rallie modernité et respect du paysage environnant. Sa coquille extérieure a conservé son aspect d'origine et le hall d'entrée grandiose marque le ton de la nouveauté dès l'arrivée. Ayant développé plusieurs projets à Île-des-Sœurs, je suis honoré d'ouvrir les portes de ce nouvel immeuble résidentiel sur l'île. Je suis convaincu qu'il s'intègre parfaitement à l'île et que les vues incroyables et la qualité des matériaux séduiront les futurs locataires. »

Claude Lachance

Président, Lachance Immobilier

« Nous sommes fiers d'être partenaire de ce nouveau projet qui bénéficie d'un emplacement des plus stratégique. Voilà un bel exemple d'un projet qui valorise la transformation du bâti. En cette période qui nous force à repenser nos façons de faire en matière de préservation de l'environnement, le 16 Place du commerce est pour nous une belle réussite. Il répond à notre mission de bâtir des projets écoresponsables orientées sur les critères ESG. »

Martin Raymond,

Vice-président principal aux investissements immobiliers, Fonds immobilier de solidarité FTQ

À propos de Lachance Immobilier

Fondée en 2005 par Claude Lachance, Lachance Immobilier développe des projets immobiliers innovants à l'Île-des-Sœurs et au centre-ville de Montréal. Après des études en architecture à l'Université Laval, Claude Lachance se joint à l'entreprise familiale en développement immobilier au début des années 1980 et participe à des projets de grande envergure dont le redéveloppement de l'Île-des-Sœurs. Au début des années 2000, il a été l'un des premiers visionnaires de la transformation de Griffintown, quartier prisé de Montréal, créant le premier projet d'habitations urbaines, un projet d'un millier d'unités de condominium, développé en six phases. Partenaire de confiance, Lachance Immobilier est reconnue dans l'industrie pour le talent, l'efficacité et l'engagement de son équipe.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 30 juin 2022, il comptait 47 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,9 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 29 000 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 1,8 million de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 181 millions de dollars pour des projets d'habitation sociale, communautaire ou abordable. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

