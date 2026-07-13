Avis aux médias - Pelletée de terre pour de nouvelles places en CPE à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE, QC, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une pelletée de terre pour un nouveau CPE à Saint-Maurice. Pour l'occasion, la ministre de la Famille, Mme Catherine Blouin et la députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, seront sur place.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 11 h 00, le 14 juillet. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seuls ceux qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce

DATE : Le mardi 14 juillet 2026 à 13 h 30

Arrivée des médias avant 13 h 15



LIEU : Saint-Maurice

SOURCE Cabinet de la ministre de la Famille

Source : Rose Dubois-Ranjbaran, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de la Famille, [email protected]