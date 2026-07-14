Conversion de places en CPE : L'AQCPE célèbre 483 nouvelles places et appelle à aller plus loin

BÉCANCOUR, QC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) était présente aujourd'hui à l'Académie Les p'tits Bonzaï, à Bécancour, où la ministre de la Famille, Catherine Blouin, a dévoilé les résultats de l'appel de projets de conversion annoncé au budget 2026-2027. 5 000 places non-subventionnées seront converties en places subventionnées, incluant 483 places transformées en places en centres de la petite enfance (CPE).

Le gouvernement a choisi de tenir cette annonce dans une garderie non subventionnée (GNS) appelée à devenir un CPE -- un symbole fort du potentiel de la conversion vers le modèle CPE partout au Québec.

483 places retenues et un mouvement à amplifier

Les 483 places retenues représentent une avancée concrète pour les familles et pour la qualité éducative au Québec. Pour l'AQCPE, il ne s'agit que d'une fraction du potentiel de conversion vers le modèle CPE.

« Nous sommes fières de célébrer cette étape avec le réseau. Dans un CPE, les parents siègent au conseil d'administration et leur point de vue façonne les décisions. Cette gouvernance est un gage de qualité pour les familles, et un bénéfice pour toute la société. Après le projet-pilote, ces 483 places représentent une avancée importante, et nous souhaitons que le Québec continue d'investir dans ce modèle qui a fait ses preuves. » Geneviève Blanchard, co-directrice générale de l'AQCPE

Un réseau mobilisé et une demande qui dépasse l'offre

Malgré des délais particulièrement courts, la mobilisation a été forte : les séances d'information de l'AQCPE ont attiré un grand nombre de garderies non subventionnées et de nombreux projets ont été soumis.

Les 8 projets retenus ont suffi à atteindre le plafond autorisé dans le cadre du dernier budget. Au-delà de ces 8 projets, c'est l'ensemble du réseau qui envoie un signal; l'appétit pour la conversion vers le modèle CPE est bien là et il dépasse ce que le budget actuel permet.

« La mobilisation est claire. Il y a un appétit des gestionnaires de garderies privées non-subventionnées vers une transformation en CPE, notamment pour améliorer la qualité des et répondre à la préférence des parents. Le signal est envoyé, nous souhaitons que le gouvernement saisisse l'occasion d'aller encore plus loin. » Gina Gasparrini, présidente du conseil d'administration de l'AQCPE

L'AQCPE accompagnera les projets retenus dans les prochains mois et invite le gouvernement à élargir l'enveloppe de conversion en CPE dans le prochain budget parce que la demande, elle, est bien au rendez-vous.

À propos de l'AQCPE

L'AQCPE exerce un leadership dans la représentation, le rayonnement et l'accompagnement d'un réseau éducatif de CPE/BC de qualité pour les enfants de 0 à 5 ans.

À titre d'expert en petite enfance, l'AQCPE vise à concrétiser le projet de société d'offrir à tous les enfants de 0 à 5 ans un accès universel à des services éducatifs de qualité en CPE/BC en collaboration avec les familles.

SOURCE Association québécoise des centres de la petite enfance

Demandes d'entrevues: Marie-Ève Chartrand, Conseillère principale aux communications - relations médias, [email protected], 514-829-9365