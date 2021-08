TORONTO et GATINEAU, QC, le 9 août 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions informatiques et infonuagiques compatibles avec les logiciels, est heureux d'annoncer aujourd'hui que CRN®, une marque de The Channel Company®, a classé Converge au 14e rang de sa liste des 150 entreprises du domaine des TI qui connaissent la croissance la plus rapide en 2021 (« 2021 Fast Growth 150 list »). Grâce à cette liste, CRN reconnaît les intégrateurs technologiques, les fournisseurs de solutions et les consultants en TI nord-américains qui ont connu la croissance la plus rapide et le rendement le plus important au cours des deux dernières années.

« Nous sommes heureux d'être une fois de plus reconnus comme l'une des entreprises dont la croissance est la plus rapide sur la liste de CRN® pour 2021, a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge Technology Solutions Corp. La croissance demeure un élément essentiel de notre stratégie, et nous avons pour objectif de continuer à offrir à nos clients des solutions et des services de pointe, tant en Amérique du Nord qu'à l'échelle mondiale. »

Le secteur de la technologie et le canal des TI sont des environnements hautement concurrentiels et dynamiques composés de fournisseurs de solutions qui offrent un éventail complexe de matériel, de logiciels, de communications et de services. Pour maintenir les niveaux de croissance les plus élevés, les fournisseurs de solutions doivent constamment évoluer et rester à l'avant-garde des changements novateurs sur le marché. Ainsi, la liste de CRN de 2021 reconnaît les réalisations exceptionnelles de ces entreprises triées sur le volet et leur dévouement continu en faveur du succès.

« Dans le monde imprévisible d'aujourd'hui, le rythme du changement au sein du canal des TI est vertigineux. Le palmarès de 2021 de CRN souligne le travail des entreprises de pointe du canal des TI et leur capacité à tenir et surpasser la cadence d'un marché en constante évolution », a déclaré Blaine Raddon, président et chef de la direction de The Channel Company. « Les entreprises de premier plan qui figurent sur la liste de cette année sont une source d'inspiration et établissent un niveau d'excellence admirable pour leurs pairs. Nous sommes ravis de rendre hommage à ces professionnels de premier plan de l'industrie, et nous leur souhaitons beaucoup de succès dans un proche avenir. »

Un échantillon de la liste paraîtra dans le numéro d'août du magazine de CRN. Vous pouvez consulter la liste complète en ligne à www.crn.com/fastgrowth150.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations de CRN, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, CRN établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les habiliter. Forts de plus de 30 ans d'expérience inégalée sur le canal, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour élaborer de nouvelles solutions novatrices visant à relever les défis constants dans le marché des technologies. http://www.thechannelcompany.com/

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. Les organisations régionales de ventes et de services de Converge proposent aux clients de différents secteurs des solutions avancées en analyse, en infonuagique et en cybersécurité. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à une offre de services gérés, à des infrastructures numériques et à un personnel d'experts couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Personne-ressource pour The Channel Company : Jennifer Hogan, The Channel Company, [email protected] ; Converge Technology Solutions Corp., Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/