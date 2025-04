TORONTO et GATINEAU, QC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX : CTS) est heureuse d'annoncer Data & AI Design Studio, un programme complet conçu pour guider les entreprises à chaque étape de leur parcours en intelligence artificielle (IA). Les entreprises accordent la priorité à l'investissement dans l'IA comme moteur essentiel de l'innovation dans l'ensemble des industries, mais elles ont fait face à des obstacles pour transformer l'investissement en action et créer un impact et une valeur mesurables grâce à l'IA. Le programme Data & AI Design Studio de Converge comblera cette lacune pour les équipes des TI en fournissant un cadre holistique qui garantit que les initiatives d'IA sont percutantes, rentables et alignées sur les objectifs commerciaux.

Les défis auxquels font face les projets de mise en œuvre de l'IA sont complexes, car les organisations cherchent à surmonter les obstacles liés à la qualité des données, à la protection des renseignements personnels et à la sécurité, à l'infrastructure informatique et même à la justification financière. Les obstacles à la mise en œuvre continuent d'avoir pour résultat un trop grand nombre de projets d'IA prometteurs qui restent bloqués au stade de la preuve de concept et qui ne se rendent jamais à la production. Les entreprises qui évoluent dans le domaine de l'IA exigent une approche stratégique qui tient compte de la gouvernance, de l'intégrité des données, de la justification financière et des partenariats avec les fournisseurs. Le programme Data & AI Design Studio, qui est axé sur les résultats, s'attaque aux défis centrés sur l'humain auxquels font face les entreprises et permet aux clients d'aller au-delà de l'expérimentation de l'IA et de passer à l'exécution.

Il faut mentionner que « 72 % des entreprises ont adopté l'IA dans au moins une fonction organisationnelle. Le fait de s'attaquer de façon proactive aux obstacles auxquels ces organisations sont confrontées accélérera l'adoption de l'IA et maximisera son impact, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. Peu importe leur maîtrise de l'IA, les entreprises craignent d'être devancées par leurs concurrents, ce qui entraîne une effervescence des investissements dans la technologie. Notre programme Data & AI Design Studio permet aux clients de penser à long terme dans leur parcours en intelligence artificielle et fournit le soutien fondamental nécessaire à leur réussite. »

Grâce à ses connaissances approfondies de l'industrie, à ses normes rigoureuses en matière de sécurité et de conformité et à son approche personnalisée de la mise en œuvre de l'IA, Converge aide les entreprises à intégrer l'IA de façon transparente pour maximiser le RCI, tout en atténuant les risques. Les entreprises ne commencent pas toutes au même stade dans leur parcours en IA. Le programme Data & AI Design Studio offre aux clients une courbe de maîtrise simple pour identifier leur stade actuel et des ateliers pour aider les organisations à établir une stratégie de mise en œuvre de l'IA, notamment :

Séance d'information sur l'IA - un atelier d'exploration avancée adapté à l'organisation et conçu pour combler les lacunes dans la compréhension de l'IA, de ses outils et des grands modèles de langage (GML), ainsi que pour peut-être découvrir des cas d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise.

- un atelier d'exploration avancée adapté à l'organisation et conçu pour combler les lacunes dans la compréhension de l'IA, de ses outils et des grands modèles de langage (GML), ainsi que pour peut-être découvrir des cas d'utilisation de l'IA au sein de l'entreprise. Atelier sur les idées inspirées de l'IA - un atelier conçu pour amener les dirigeants à cerner des cas d'utilisation de l'IA au sein de leur organisation qui favorisent et soutiennent l'atteinte des principaux objectifs de l'entreprise.

- un atelier conçu pour amener les dirigeants à cerner des cas d'utilisation de l'IA au sein de leur organisation qui favorisent et soutiennent l'atteinte des principaux objectifs de l'entreprise. Utilisation d'une feuille de route pour l'évaluation de cas - un exercice de profondeur conçu pour les entreprises prêtes à faire progresser leur parcours en IA. L'accent est mis sur l'évaluation et la priorisation des cas d'utilisation de l'IA, l'élaboration d'analyses de rentabilité pour les initiatives clés et l'établissement d'une vision stratégique pour l'avenir de l'organisation.

- un exercice de profondeur conçu pour les entreprises prêtes à faire progresser leur parcours en IA. L'accent est mis sur l'évaluation et la priorisation des cas d'utilisation de l'IA, l'élaboration d'analyses de rentabilité pour les initiatives clés et l'établissement d'une vision stratégique pour l'avenir de l'organisation. Approche Design Thinking pour l'IA - un atelier pour les groupes ayant un cas d'utilisation de l'IA qu'ils envisagent de faire progresser. Cette séance confirme ou établit des points de vue sur la viabilité de l'entreprise, la complexité de la mise en œuvre, l'impact et le RCI, en fournissant les précisions nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant au lancement ou à l'abandon du projet.

- un atelier pour les groupes ayant un cas d'utilisation de l'IA qu'ils envisagent de faire progresser. Cette séance confirme ou établit des points de vue sur la viabilité de l'entreprise, la complexité de la mise en œuvre, l'impact et le RCI, en fournissant les précisions nécessaires pour prendre des décisions éclairées quant au lancement ou à l'abandon du projet. Conception de solutions d'IA - une initiative de conception technique de plusieurs semaines pour les organisations qui ont une solide idée d'une solution d'IA dans laquelle elles sont prêtes à investir. Cet exercice donne à vos équipes tout ce dont elles ont besoin pour mettre en œuvre votre vision, de l'architecture technique au carnet de commandes de produits, en passant par les maquettes et les plans de projet.

Que vous en soyez aux premières étapes de l'exploration des applications d'IA ou de l'expansion des initiatives à l'échelle de l'entreprise, Converge fournit l'expertise, l'infrastructure et le soutien nécessaires pour réussir. Découvrez votre niveau de maîtrise de l'IA en effectuant l'évaluation de votre parcours auprès de Converge.

Pour en savoir plus sur Data & AI Design Studio, cliquez ici.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. réinvente la façon dont les entreprises abordent l'informatique -- une vision portée par les personnes et pour les personnes. Depuis 2017, nous nous concentrons sur la prestation de solutions guidées par les résultats pour relever les défis axés sur l'humain. En tant que fournisseurs de solutions informatiques et infonuagiques axées sur les services et les logiciels, nous combinons une expertise approfondie, des connexions locales et des ressources mondiales pour offrir des solutions de pointe.

Grâce à l'analytique avancée, à l'intelligence artificielle (IA), aux plateformes infonuagiques, à la cybersécurité, à l'infrastructure numérique et à la transformation des milieux de travail, nous permettons aux entreprises de tous les secteurs d'innover, de simplifier leurs opérations et d'obtenir des résultats significatifs. Notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) garantit que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de notre clientèle, en s'alignant sur les systèmes existants pour favoriser la réussite sans complexité.

Découvrez l'informatique réinventée avec Converge, où l'innovation rencontre les gens. Pour en savoir plus, consultez convergetp.com.

