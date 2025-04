TORONTO et GATINEAU, QC, le 22 avril 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) a le plaisir d'annoncer la conclusion de l'acquisition annoncée précédemment de toutes ses actions ordinaires émises et en circulation par une société affiliée de H.I.G. Capital (« H.I.G »), une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 69 milliards de dollars de capitaux. Dans le cadre de la clôture de la transaction, Converge fusionnera avec Mainline Information Systems, LLC (« Mainline »), une société de portefeuille existante de H.I.G. L'entreprise combinée a été rebaptisée Pellera Technologies (« Pellera »), afin de représenter sa position distinctive sur le marché en tant que partenaire technologique de premier plan.

Pellera est à l'avant-garde de la prestation de solutions informatiques novatrices aux entreprises et à la clientèle du marché intermédiaire. La grande expertise technique, l'orientation stratégique et l'approche collaborative de l'entreprise combinée donnent les moyens à ses clients d'obtenir des résultats commerciaux intéressants grâce au pouvoir de la technologie. Pro forma pour l'entreprise combinée, Pellera a généré des revenus d'environ 4 milliards de dollars en 2024 et fournira une expertise technologique inégalée à ses clients dans des domaines de croissance essentiels comme la cybersécurité, l'infonuagique, l'infrastructure numérique et l'IA.

La nouvelle entreprise, dont le siège social est situé à Tallahassee, en Floride, sera dirigée par une équipe de direction dynamique et expérimentée possédant plus d'un siècle d'expérience combinée dans le secteur des TI. Greg Berard, chef de la direction de Converge, occupera le poste de chef de la direction de Pellera, tandis que Jeff Dobbelaere, président et chef de la direction de Mainline, occupera le poste de président et chef de l'exploitation. Cette collaboration illustre le meilleur des deux entreprises, assurant la force de Pellera et sa capacité à obtenir des résultats significatifs.

Greg Berard, chef de la direction de Pellera, a déclaré : « Nous combinons la vision audacieuse, un talent inégalé, les solutions novatrices et les partenariats de confiance de Mainline et de Converge pour procurer une valeur distinctive et améliorer l'expérience client. Avec le soutien de H.I.G., nous accélérons les investissements dans des domaines comme l'IA, la cybersécurité, l'infonuagique hybride, la modernisation des applications, les données et les services gérés, dans le but de devenir le fournisseur de choix en matière de solutions technologiques complètes. »

Jeff Dobbelaere, président et chef de l'exploitation de Pellera, a déclaré : « Nous sommes ravis d'unir nos forces alors que nous entamons la prochaine étape de notre parcours de croissance. Ensemble, nous renforçons nos relations avec nos partenaires de premier plan de l'industrie, ce qui nous permet d'offrir un meilleur accès et des solutions plus élargies à nos clients. L'entreprise est prête à créer davantage de possibilités de croissance pour nos employés et à améliorer la valeur que nous offrons en tant que partenaires dévoués au sein des équipes de nos clients. Nous continuerons d'innover, de proposer des solutions créatives et de générer un transfert durable d'expertise lors de chaque interaction. »

Aaron Tolson, directeur général de H.I.G., a ajouté : « Nous sommes ravis d'intégrer deux partenaires de confiance et de solutions informatiques complémentaires pour stimuler l'offre de services et accélérer la croissance dans des domaines complexes et stratégiques des technologies de l'information. L'entreprise combinée offre des solutions et des services informatiques améliorés qui permettront aux clients de continuer à passer au niveau supérieur. Au sein du portefeuille de H.I.G., Pellera est bien placée pour tirer parti des tendances technologiques émergentes et accroître son leadership sur le marché des technologies de l'information. »

H.I.G. a été conseillé par Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities, LLC, Lazard Frères & Co. LLC, BMO Marchés des capitaux, Stikeman Elliott LLP et Weil, Gotshal & Manges LLP. Canaccord Genuity a agi à titre de conseiller financier principal auprès de Converge et de son conseil d'administration. Houlihan Lokey Capital a agi comme conseiller financier auprès du comité spécial de Converge (le « comité spécial »), et Origin Merchant Partners a agi comme conseiller financier indépendant et a fourni une opinion relative à l'équité au comité spécial. Goodmans LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Converge.

À propos de Pellera Technologies

Pellera Technologies est l'endroit où l'innovation stimule le progrès. Grâce à l'expertise combinée de Converge Technology Solutions et de Mainline Information Systems, nous offrons des solutions informatiques sans précédent qui donnent un élan aux clients d'entreprise du monde entier. Notre gamme complète d'infrastructures numériques, de solutions infonuagiques hybrides, de cybersécurité et d'intelligence artificielle transforme les défis en occasions et façonne un avenir où les entreprises prospèrent. Guidés par notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer), nous garantissons que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de votre clientèle, conformément aux systèmes actuels pour favoriser la réussite sans complexité. Chez Pellera, nous ne nous contentons pas de vous aider à aller de l'avant, nous vous aidons à prendre de l'expansion sans limites.

À propos de H.I.G. Capital

H.I.G. est une société d'investissement de premier plan spécialisée dans les actifs non traditionnels qui gère plus de 69 milliards de dollars de capitaux.* Basée à Miami et disposant de bureaux à Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York et San Francisco aux États-Unis, ainsi que de filiales internationales à Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, Milan, Paris, Bogota, Rio de Janeiro, São Paulo, Dubaï et Hong Kong, H.I.G. est spécialisée dans la fourniture de capitaux d'emprunt et de capitaux propres aux entreprises du marché intermédiaire, en utilisant une approche flexible et axée sur les opérations et la valeur ajoutée :

Les fonds d'actions de H.I.G. investissent dans des rachats par la direction, des recapitalisations et des scissions d'entreprises rentables ou sous-performantes dans les secteurs de la fabrication et des services.

Les fonds de créances de H.I.G. investissent dans le financement de la dette senior, unitranche et junior d'entreprises de toutes tailles, à la fois sur une base primaire (émission directe) et sur les marchés secondaires.

H.I.G. gère également une société de développement des affaires cotée en bourse, WhiteHorse Finance.

Les fonds immobiliers de H.I.G. investissent dans des biens à valeur ajoutée, qui peuvent bénéficier d'une amélioration des pratiques de gestion des actifs.

H.I.G. Infrastructure se concentre sur les investissements à valeur ajoutée et les investissements dans la stratégie Core Plus dans le secteur des infrastructures.

Depuis sa fondation en 1993, H.I.G. a financé et géré plus de 400 entreprises dans le monde entier. À l'heure actuelle, le portefeuille de l'entreprise comprend plus de 100 entreprises dont le chiffre d'affaires combiné dépasse les 53 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site Web de H.I.G. à l'adresse hig.com .

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent », « pourraient » ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les énoncés concernant les avantages prévus des transactions pour Converge, Mainline ou Pellera, leurs employés, leurs partenaires commerciaux, leurs actionnaires et d'autres parties prenantes, y compris les plans, les objectifs, les attentes et les intentions de H.I.G., Converge ou Pellera et d'autres énoncés qui ne sont pas des énoncés de faits historiques sont considérés comme des renseignements prospectifs.

Les renseignements prospectifs sont fondés sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par H.I.G, Converge, Mainline et Pellera comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont assujetties à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de tels renseignements prospectifs.

Les renseignements prospectifs sont soumis à des risques importants, notamment, sans s'y limiter : des coûts de transaction importants ou des passifs inconnus; l'incapacité à réaliser les avantages attendus de la transaction; les conséquences des transactions sur la capacité de Converge, Mainline ou Pellera à conserver et à embaucher du personnel clé et à entretenir des relations d'affaires avec la clientèle, les fournisseurs et les autres personnes avec lesquelles ils font affaire, ou sur les résultats d'exploitation de Converge, Mainline ou Pellera; les risques, les coûts et les incertitudes inhérents au succès de la transition de l'entreprise et les risques de ne pas réaliser la totalité ou une partie des avantages prévus des transactions; ou le risque que les avantages prévus de la transaction ne soient pas pleinement réalisés ou prennent davantage de temps que prévu.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les renseignements prospectifs s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les renseignements prospectifs. Bien que H.I.G, Converge, Mainline et Pellera aient tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les renseignements prospectifs, il peut exister d'autres facteurs de risque dont ils n'ont actuellement pas connaissance, ou qu'ils considèrent comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces renseignements prospectifs.

Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux renseignements prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle ils ont été formulés. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué représentent les attentes de H.I.G, Converge, Mainline et Pellera à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiés après cette date. Toutefois, H.I.G, Converge, Mainline et Pellera déclinent toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige.

Tous les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiés par les mises en garde qui précèdent.

