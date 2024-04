TORONTO et GATINEAU, QC, le 4 avril 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « l'entreprise ») (TSX: CTS) est heureux d'annoncer qu'il a obtenu le statut de partenaire Or de Cisco, ce qui revêt une importance particulière pour les services gérés, dont trois désignations de services optimisés.

Converge a été particulièrement reconnue par Cisco pour avoir obtenu la désignation Or dans les domaines des services optimisés Cloud Calling, Cloud Managed Security et Meraki SD-WAN. Le statut de partenaire Or de Cisco à l'échelle mondiale confirme ces désignations, car il reconnaît les connaissances approfondies de Converge dans des domaines technologiques essentiels comme les communications unifiées, Meraki SD-WAN et Cisco Powered Security, ce qui aide à maintenir la qualité du service et l'innovation. En outre, le statut de fournisseur Or de Converge se traduira par des avantages importants pour les clients, avec un accès à des solutions de réseau de pointe, aux plus récentes technologies et à un soutien complet.

« Converge est ravi d'avoir été nommé fournisseur Or de Cisco », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. « Il s'agit d'une grande réalisation pour nous, qui vient confirmer nos capacités en tant qu'experts des services gérés qui ont fait leurs preuves, et nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients un service inégalé et des solutions novatrices alors que nous collaborons plus étroitement avec Cisco en tant que partenaire Or à l'échelle mondiale. »

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique aux clients de divers secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

