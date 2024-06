TORONTO et GATINEAU, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée Partenaire fournisseur de solutions de grande envergure de l'année 2024 d'Arctic Wolf. Ce prix reconnaît Converge en tant que partenaire de canal d'élite d'Arctic Wolf pour son leadership en matière de pratique de la sécurité, l'harmonisation des dirigeants, de la croissance des revenus et de l'excellence du service.

« Converge est honorée d'être nommée Partenaire fournisseur de solutions de grande envergure de l'année 2024 d'Arctic Wolf a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. Notre succès avec Arctic Wolf a connu une croissance exponentielle depuis le début de notre partenariat il y a à peine quelques années, et nous sommes sur la bonne voie pour une collaboration encore plus grande à l'approche du deuxième semestre de 2024. Converge est reconnaissante de la confiance et du partenariat profonds que nous avons avec l'équipe d'Arctic Wolf et est ravie de continuer à offrir les meilleures solutions de cybersécurité à nos clients. »

Les prix Partenaire de l'année d'Arctic Wolf reconnaissent les partenaires les plus performants qui ont fait preuve d'excellence en aidant les organisations à améliorer leurs opérations de sécurité grâce au portefeuille de solutions d'Arctic Wolf. L'événement, qui en est à sa septième édition, rend hommage aux entreprises les plus performantes qui sont profondément alignées sur la mission d'Arctic Wolf de mettre fin aux cyberrisques.

« La nomination Partenaire fournisseur de solutions de grande envergure de l'année 2024 rend hommage aux efforts exceptionnels déployés par Converge pour promouvoir Arctic Wolf en tant que leader mondial des opérations de sécurité, a déclaré Will Briggs, vice-président principal, Global Channels, à Arctic Wolf. « Leur engagement inébranlable envers notre collaboration a permis à leurs clients de lutter contre toutes les cybermenaces, et nous les félicitons pour cette réalisation importante. »

Arctic Wolf est un leader mondial des opérations de sécurité et les pionniers de l'une des plus grandes plateformes d'opérations de sécurité infonuagiques au monde. S'appuyant sur une architecture XDR ouverte, Arctic Wolf Security Operations Cloud saisit et analyse des billions d'événements de sécurité par semaine dans les terminaux, les réseaux et les sources infonuagiques afin d'obtenir des résultats de sécurité essentiels et d'optimiser les solutions de sécurité disparates d'une organisation. Déployé par des milliers d'organisations à l'échelle mondiale, Arctic Wolf Security Operations Cloud permet de détecter automatiquement des menaces à grande échelle et d'intervenir et habilite les organisations de pratiquement toutes les tailles d'établir des opérations de sécurité de calibre mondial en appuyant sur un bouton. Pour en savoir plus sur Arctic Wolf, consultez le site www.arcticwolf.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

