TORONTO, ON et GATINEAU, QB, le 20 mars 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX:CTS) est heureuse d'annoncer que CRN, une marque de The Channel Company, a classé Converge sur sa liste Tech Elite 250 de 2025. Converge figure sur la liste pour une quatrième année consécutive.

Ce classement annuel met en évidence les fournisseurs de solutions établis aux États-Unis et au Canada qui visent l'excellence et se distinguent en obtenant des certifications et des spécialisations de premier plan de la part de fournisseurs de technologies de premier plan dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), de l'infrastructure, de l'infonuagique et de la sécurité.

Pour aider les clients à composer avec les complexités croissantes des TI et l'essor des technologies de pointe comme l'IA, les fournisseurs de solutions figurant sur cette liste s'efforcent de maintenir des niveaux rigoureux de formation et de certification de la part des fournisseurs de TI stratégiques, en visant souvent les niveaux les plus élevés au sein des programmes partenaires de ces fournisseurs. Qu'il s'agisse de fournisseurs de services stratégiques, d'intégrateurs de systèmes, de fournisseurs de services gérés ou de revendeurs à valeur ajoutée, ces fournisseurs de solutions de pointe sont déterminés à assurer la réussite de leurs clients.

« Félicitations aux fournisseurs de solutions qui figurent dans la liste Tech Elite 250 pour cette reconnaissance de leur dévouement à obtenir des certifications de haut niveau et leur maîtrise approfondie de ces technologies essentielles », a déclaré Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu américain, et rédactrice en chef de CRN, The Channel Company. « Ces entreprises sont déterminées à élargir leur expertise afin de pouvoir constamment offrir des solutions de TI exceptionnelles qui aident leurs clients à prospérer. »

« Converge est honorée de figurer dans la liste Tech Elite 250 pour 2025; c'est la première fois que nous remportons cet honneur, ce qui renforce notre engagement inébranlable envers l'innovation et l'excellence », a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. « Nous sommes fiers de donner l'exemple en adoptant une approche avant-gardiste tout en maintenant un état d'esprit axé sur les personnes, et cette distinction reflète l'expertise et le dévouement exceptionnels de notre équipe. En obtenant des certifications de premier plan et en élargissant leurs compétences, les membres de notre équipe s'assurent que Converge offre des solutions de pointe qui aident nos clients à connaître du succès dans le paysage informatique en constante évolution. »

La couverture de la liste Tech Elite 250 figurera dans le numéro d'avril du CRN Magazine et en ligne à www.CRN.com/techelite250 dès le 17 mars.

À propos de The Channel Company

The Channel Company (TCC) est le leader mondial de la croissance des canaux pour les principales marques technologiques au monde. L'entreprise accélère le succès dans les canaux stratégiques pour les fournisseurs de technologies, les fournisseurs de solutions et les utilisateurs finaux grâce à des marques médiatiques de premier plan, des services intégrés de marketing et d'événements, des services de consultation stratégique et des analyses exclusives de marché et d'auditoire. TCC est une société de portefeuille de fonds d'investissement gérés par EagleTree Capital, une société de capital-investissement établie à New York. Pour en savoir plus, visitez le thechannelco.com.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. réinvente la façon dont les entreprises abordent l'informatique -- une vision portée par les personnes et pour les personnes. Depuis 2017, nous nous concentrons sur la prestation de solutions guidées par les résultats pour relever les défis axés sur l'humain. En tant que fournisseurs de solutions informatiques et infonuagiques axées sur les services et les logiciels, nous combinons une expertise approfondie, des connexions locales et des ressources mondiales pour offrir des solutions de pointe.

Grâce à l'analytique avancée, à l'intelligence artificielle (IA), aux plateformes infonuagiques, à la cybersécurité, à l'infrastructure numérique et à la transformation des milieux de travail, nous permettons aux entreprises de tous les secteurs d'innover, de simplifier leurs opérations et d'obtenir des résultats significatifs. Notre méthodologie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) garantit que les solutions sont adaptées aux besoins spécifiques de notre clientèle, en s'alignant sur les systèmes existants pour favoriser la réussite sans complexité.

Découvrez l'informatique réinventée avec Converge, où l'innovation rencontre les gens. Pour en savoir plus, consultez convergetp.com.

