TORONTO et GATINEAU, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer que CRN®, une marque de The Channel Company, a classé Converge dans la catégorie Elite 150 de sa liste 2025 des 500 fournisseurs de services gérés. C'est la quatrième année consécutive que Converge figure sur la liste des 500 plus grands fournisseurs de services gérés, se classant dans la catégorie Elite 150 chaque année.

La liste annuelle des 500 fournisseurs de services gérés de CRN se veut un guide complet des principaux fournisseurs de services gérés en Amérique du Nord. Ces entreprises fournissent des services gérés essentiels qui améliorent l'efficacité, simplifient les TI et optimisent le rendement du capital investi en technologie pour leurs clients.

La liste annuelle des 500 fournisseurs de services gérés est divisée en trois catégories : la catégorie Pioneer 250, qui reconnaît les fournisseurs de services gérés axés sur le marché des petites et moyennes entreprises, la catégorie Elite 150, qui reconnaît les fournisseurs de services gérés offrant un mélange de services sur les lieux et hors site principalement aux moyennes et grandes entreprises, et la catégorie Managed Security 100, qui récompense les fournisseurs de services gérés possédant une expertise en matière de services de sécurité infonuagiques.

La liste des 500 plus grands fournisseurs de service gérés met en valeur et célèbre les fournisseurs de services gérés qui stimulent la croissance et l'innovation. Ces fournisseurs de solutions donnent aux entreprises les moyens d'utiliser des technologies complexes afin qu'elles puissent atteindre leurs objectifs commerciaux sans épuiser leurs ressources financières.

« Les fournisseurs de solutions figurant sur notre liste 2025 des 500 fournisseurs de services gérés offrent des portefeuilles de services gérés novateurs qui permettent aux entreprises clientes de toutes tailles d'être plus agiles et d'optimiser leurs budgets de TI à mesure qu'elles font croître leurs activités », a déclaré Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu, États-Unis et rédactrice en chef, CRN, à The Channel Company. Ce sont des entreprises qui anticipent les besoins de la clientèle en matière de technologie et qui mettent au point des services et des solutions de pointe qui permettent aux clients de se concentrer sur leurs activités de base afin d'accélérer leur réussite. »

« Converge est honorée d'être reconnue pour une quatrième année consécutive dans la catégorie Elite 150 de la liste des 500 fournisseurs de services gérés de CRN, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. Cette reconnaissance continue reflète notre engagement inébranlable à investir dans notre stratégie AIM (pour Adivse, Implement, Manage - Conseiller, Mettre en œuvre, Gérer) et nos solutions de services gérés. Nous sommes fiers de constater la croissance continue et l'incidence de ce secteur central de notre entreprise, car il s'harmonise à notre stratégie de mise en marché pour 2025 et au-delà. »

La liste des 500 fournisseurs de services gérés paraît dans le numéro de février 2025 du magazine CRN et en ligne à www.crn.com/msp500 à compter du 10 février.

