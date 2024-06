TORONTO et GATINEAU, QC , le 26 juin 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle a été nommée partenaire d'accélération d'Alteryx de l'année pour les Amériques pour l'année 2024.

Dans le cadre de la catégorie des prix d'excellence Maveryx dans la catégorie des prix des partenaires, la nomination de Converge au titre de partenaire d'accélération de l'année pour les Amériques a été annoncée lors de la conférence des utilisateurs d'Alteryx de cette année, Inspire. Ces prix annuels mettent en vedette des partenaires exceptionnels d'Alteryx, en mettant l'accent sur les réalisations dans la prestation et la mise en œuvre de solutions d'analyse réussies pour les clients. La section des prix des partenaires rend hommage aux organisations qui ont un intérêt clé dans la mission d'Alteryx, qui consiste à offrir l'analytique à tous. Converge a été choisie comme partenaire d'accélération de l'année pour les Amériques en raison de sa contribution importante à offrir aux clients des expériences percutantes grâce à l'analyse des données au cours de la dernière année.

« Nous sommes fiers et honorés de recevoir le prix du partenaire d'accélération de l'année pour les Amériques décerné par Alteryx, a déclaré Greg Berard, chef de la direction de Converge. Cette reconnaissance souligne notre engagement à donner aux organisations les moyens d'offrir des solutions analytiques de pointe qui génèrent des résultats commerciaux significatifs. Dans un monde où les données sont plus importantes que jamais, notre partenariat avec Alteryx a été essentiel pour aider nos clients à naviguer dans leurs parcours axés sur les données avec une efficacité et une incidence accrues. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration et de repousser les limites de l'innovation dans le domaine de l'analytique. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

