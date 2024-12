TORONTO et GATINEAU, QC, le 11 déc. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu le statut de revendeur autorisé de produits éducatifs d'Apple (Apple Authorized Education Reseller, ou AAER) au Canada. Cette désignation s'aligne au statut d'AAER de Converge en Allemagne.

En tant que revendeur autorisé de produits éducatifs d'Apple et l'une des huit organisations ayant ce statut au Canada, Converge renforce son engagement à bâtir un monde meilleur grâce à des environnements d'apprentissage enrichis et axés sur la technologie pour nos clients de la maternelle à la 12e année, des collèges et des universités. Les outils flexibles et faciles à utiliser d'Apple sont dotés d'une protection de la vie privée, d'une accessibilité et d'une durabilité intégrées, ce qui aide les éducateurs à créer des salles de classe personnelles, créatives et inspirantes. L'équipe dédiée à l'éducation de Converge travaille de concert avec les éducateurs et les administrateurs pour intégrer les produits d'Apple de façon transparente, ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour les élèves et les enseignants.

« Converge est ravie d'être nommée huitième revendeur autorisé de produits éducatifs d'Apple au Canada », a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. « Nous avons connu beaucoup de succès en tant qu'AAER en Allemagne et nous sommes fiers d'offrir à nos clients du secteur de l'éducation au Canada des solutions Apple allant du déploiement et de la livraison à la formation et au soutien technique. Nous sommes impatients d'outiller nos clients avec la plateforme sécurisée, puissante et robuste d'Apple pour stimuler la transformation de l'éducation dans leurs salles de classe. »

Pour en savoir plus sur le statut d'AAER de Converge au Canada et sur les solutions et les services offerts, veuillez consulter le site https://convergetp.com/apple-in-education/.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en œuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

