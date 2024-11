TORONTO et GATINEAU, QC, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) a le plaisir d'annoncer que CRN, une marque de The Channel Company, a désigné Converge comme lauréat du prix Triple Crown Award 2024. Cette reconnaissance de premier ordre est décernée aux fournisseurs de solutions qui figurent au classement de trois des plus prestigieuses listes de CRN en une année.

Le prix Triple Crown Award est décerné aux entreprises qui ont été récompensées selon Solution Provider 500, qui classe les plus grands fournisseurs de solutions de TI en Amérique du Nord en fonction des revenus; le classement des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150), qui met en lumière les entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide dans le canal; et la liste Tech Elite 250, qui reconnaît les entreprises qui ont obtenu les certifications de haut niveau des principaux fournisseurs de technologie de l'industrie.

Le simple fait de figurer sur l'une ou l'autre des trois listes est un exploit remarquable, mais le fait de figurer sur les trois listes au cours de la même année démontre un sens aigu des affaires exceptionnel, un accent sur l'innovation et un dévouement à l'égard du renforcement de l'expertise technique.

« Les fournisseurs de solutions qui se voient décerner un prix Triple Crown Award sont en tête de liste, démontrant un engagement inébranlable à améliorer leurs compétences techniques, à renforcer leur offre de solutions et à faire progresser l'ensemble du canal, a déclaré Jennifer Follett, vice-présidente, Contenu, États-Unis et rédactrice en chef, CRN, à The Channel Company. Nous félicitons chaque entreprise, et nous avons hâte de voir comment elles continueront de donner l'exemple en matière d'excellence et de réussite dans notre industrie. »

« Converge est ravie d'avoir remporté le prix Triple Crown Award décerné par CRN pour la troisième année consécutive, a déclaré Greg Berard, directeur général de Converge. Le fait d'avoir été nommé aux classements SP500 et des 150 entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide (Fast Growth 150), ainsi que sur la liste Tech Elite 250 pendant plusieurs années démontre la force et la profondeur de Converge dans de nombreux domaines du secteur des technologies. Je suis très fier de l'engagement de notre équipe à l'égard de l'excellence et de la croissance continues pour notre entreprise et nos clients, et je me réjouis du succès que nous connaîtrons en 2025. »

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en œuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

À propos de The Channel Company

The Channel Company favorise l'atteinte d'un rendement optimisé au sein du canal des TI grâce aux médias dominants, aux événements engageants, aux conseils d'experts et aux formations, ainsi que grâce à ses services et à ses plateformes de marketing novateurs. En tant que catalyseur du canal, The Channel Company établit des liens avec les fournisseurs de technologies et de solutions et les utilisateurs finaux en vue de les outiller. Forts de plus de 40 ans d'expérience inégalée sur les canaux, nous tirons parti de nos connaissances approfondies pour concevoir des solutions novatrices visant à relever des défis en constante évolution sur le marché des technologies : www.thechannelcompany.com

