/LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'EST PAS DESTINÉ AUX AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS./

TORONTO, le 9 févr. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSXV: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), une plateforme nationale de fournisseurs de solutions hybrides liées à la technologie de l'information (TI) misant sur une approche régionale axée sur les États-Unis et le Canada, a le plaisir d'annoncer qu'elle a obtenu l'approbation finale de la Bourse de Toronto (« TSX ») pour passer de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») à la TSX, où elle pourra désormais inscrire ses actions ordinaires (« actions ordinaires »).

« Nous avons réussi à atteindre nos objectifs d'affaires depuis que nous nous sommes inscrits à la TSXV et avec d'autres possibilités d'expansion, un passage à la TSX représente une progression naturelle pour l'entreprise, a déclaré Shaun Maine, PDG de Converge. L'inscription à une bourse de premier rang cadre avec notre objectif de rejoindre la communauté élargie des investisseurs tout en offrant une plus grande liquidité à nos précieux actionnaires. »

La négociation des actions ordinaires à la TSX commencera le jeudi 11 février 2021 sous le symbole boursier existant, « CTS ». En ce qui concerne l'inscription des actions ordinaires à la TSX, le dernier jour de négociation à la TSXV sera le 10 février 2021 et les actions ordinaires seront radiées de la liste de la TSXV le 11 février 2021, dès l'ouverture des marchés à la TSX. Les actionnaires n'auront aucune mesure à prendre relativement au passage et à l'inscription à la TSX.

Au moment de l'inscription à la TSX, et conformément aux modalités des contrats d'entiercement conclus entre la Société, Computershare Investor Services Inc., et certains détenteurs de titres de la Société, 6 294 369 actions ordinaires actuellement détenues en mains tierces seront libérées. Le nombre d'actions ordinaires en circulation ne changera pas à la suite de la libération de l'entiercement.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur nord-américain de solutions informatiques hybrides compatibles avec les logiciels, qui a pour priorité d'offrir des services et des solutions de premier plan. Les entreprises régionales de ventes et de services de Converge proposent des solutions avancées en analyse, en infonuagique, en cybersécurité et en gestion de services à des clients de divers secteurs. L'entreprise supporte ces solutions informatiques avec un personnel d'experts et des infrastructures digitales couvrant tous les principaux vendeurs d'outils informatique sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour plus d'information, visitez convergetp.com.

Avis au lecteur : utilisation d'énoncés prospectifs

Informations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « informations prospectives » ainsi que des « déclarations prospectives » (collectivement, les « déclarations prospectives ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (utilisant souvent mais pas toujours des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « anticipe » ou « n'anticipe pas », « planifie », « budget », « planifié », « prévisions », « estimations », « croit » ou « à l'intention » ou des variantes de ces mots et de ces expressions ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « auraient », « seraient », « pourront » ou « seront » entrepris pour se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont nécessairement basées sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que jugées raisonnables, sont soumises à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats réels et les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites par ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant l'inscription des actions ordinaires à la TSX, la radiation de la cote des actions ordinaires de la TSXV, la libération de l'entiercement d'actions ordinaires, l'atteinte de la communauté élargie des investisseurs et l'augmentation de la liquidité au profit des actionnaires. Sauf si la loi l'exige, Converge n'assume aucune obligation de les mettre à jour si ces convictions, opinions et estimations ou si d'autres circonstances changent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Pour obtenir une description détaillée des risques et des incertitudes auxquels la Société ainsi que ses activités et ses affaires sont confrontés, les lecteurs sont invités à consulter la notice annuelle de la Société, disponible sur SEDAR sous le profil de la Société à www.sedar.com, et les états financiers consolidés de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2019, ainsi que le rapport de gestion correspondant pour les facteurs de risque supplémentaires décrits à la rubrique « Risques et incertitudes ». La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp., Courriel: [email protected], Téléphone: 416-360-1495

Liens connexes

https://convergetp.com/