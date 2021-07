Converge a remporté les deux prix au Blue Series Summit IBM de cette année

TORONTO et GATINEAU, QC, le 7 juill. 2021 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer qu'elle a été récompensée par Ingram Micro Inc. en tant que partenaire de l'année en Amérique du Nord et partenaire RSE de l'année 2021. Les deux prix ont été annoncés au cours de l'événement Blue Series IBM de cette année, tenu virtuellement par Ingram Micro.

La Blue Series IBM d'Ingram Micro est composée de trois communautés d'IBM qui prennent en charge les meilleures solutions techniques d'aujourd'hui : ICE (intelligence artificielle IBM, nuage et Internet des objets), SHIELD (écosystème de sécurité IBM) et RSE (systèmes et services IBM). Les succès de Converge à titre de partenaire de l'année en Amérique du Nord et de partenaire RSE de l'année reposent sur les récents prix Beacon et Excellence d'IBM de la société, ainsi que sur le statut de Converge comme l'un des partenaires d'IBM dont la croissance a été la plus rapide en 2020, avec une dynamique soutenue en 2021.

« Converge est un partenaire de premier plan d'IBM et son dévouement envers IBM et Ingram Micro n'est pas passé inaperçu, a déclaré Cheryl Rang, directrice des solutions avancées chez Ingram Micro. Converge est à la croisée de la transformation numérique et des solutions d'infrastructure fondamentales. Partenaire résolument actif et chef de file au sein des communautés de partenaires commerciaux d'Ingram Micro et d'IBM, Converge propose des idées, des innovations et des conseils exceptionnels dans le monde des TI en constante évolution. »

« Chez Converge, nous sommes très fiers de notre relation avec IBM et Ingram Micro, a déclaré Shaun Maine, chef de la direction de Converge. Remporter à la fois le titre de partenaire de l'année et celui de partenaire RSE de l'année est stimulant pour nous, car cela met de l'avant la force de notre partenariat et la valeur réciproque de nos organisations. Cette solide alliance nous permet de continuer d'innover pour nos clients en leur offrant les meilleurs produits et solutions qui répondent à leurs besoins dans un environnement de TI en constante évolution. »

