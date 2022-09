Converge élargit sa présence en Amérique du Nord grâce à cette 34e acquisition.

TORONTO et GATINEAU, QC, le 12 sept. 2022 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels, est heureuse d'annoncer son acquisition de Newcomp Analytics, une entreprise axée sur l'analytique établie au Canada. La transaction aidera les deux entreprises à se transformer et à évoluer dans l'univers numérique actuel.

Newcomp Analytics, dont le siège social est situé à Toronto et qui sert des centaines de clients au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes, aide les organisations à établir une carte pour des analyses plus approfondies tout en fournissant aux équipes les outils dont elles ont besoin pour mener des projets de mégadonnées en toute confiance. Newcomp Analytics a entrepris d'importants déploiements auprès d'entreprises dans plus de 15 secteurs, y compris le gouvernement, les banques, l'éducation, les soins de santé, les services financiers, le commerce de détail et le secteur public. L'entreprise offre des services de consultation et de développement, ainsi que des camps de formation sur l'analytique et la gestion de l'analytique. Les solutions d'analytique de Newcomp touchent divers sujets, dont l'IA et l'apprentissage automatique, l'ingénierie des données, la veille stratégique et la visualisation des données, la planification financière et l'analytique, et l'infonuagique.

« Newcomp Analytics est très heureuse d'être accueillie dans la famille Converge, ce qui nous permet d'offrir notre expertise moderne en analyse de données sur le marché mondial. Les vastes partenariats technologiques de Converge et sa solide clientèle représentent une occasion importante pour notre équipe de poursuivre son parcours en tant que conseiller de confiance en analytique auprès des clients de tous les secteurs », a déclaré Michael Langton, président de Newcomp Analytics.

« Converge est ravie d'élargir son portefeuille et ses offres d'analyse avancée grâce à l'ajout de Newcomp Analytics, a déclaré Greg Berard, président et chef de la direction de Converge pour l'Amérique du Nord. L'arrivée de Newcomp Analytics améliorera grandement la capacité de Converge à aider nos clients à s'appuyer encore plus sur leurs données en approfondissant leur compréhension et leur analyse de celles-ci. L'expertise technique de l'entreprise et ses années d'expérience nous aideront à accroître la valeur de notre offre au Canada auprès de nos clients et amélioreront notre profondeur et la capacité commerciale de notre organisation d'analyse nord-américaine. »

Newcomp Analytics a généré des revenus bruts d'environ 36,4 millions de dollars canadiens, avec un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajusté de 3,4 millions de dollars canadiens pour la période de douze mois qui s'est terminée le 31 juillet 2022. La contrepartie de l'achat consistera en 20,3 millions de dollars en espèces versés à la conclusion. Un fonds de roulement net positif sera également versé à la conclusion. Le multiple d'achat représenterait environ 6 fois le BAIIA ajusté pour la période de douze mois qui a pris fin le 31 juillet 2022. Il est prévu que l'acquisition ait un effet relutif immédiat sur Converge à la fermeture, ce qui entraînera une augmentation des revenus et un BAIIA ajusté.

Newcomp Analytics marque la 34e acquisition annoncée par Converge ou ses sociétés affiliées depuis octobre 2017. La famille d'entreprises de Converge comprend également Corus Group, LLC; Northern Micro, Inc.; 10084182 Canada Inc. exerçant ses activités sous le nom de Becker-Carroll; Key Information Systems, Inc.; BlueChip Tek, Inc.; Lighthouse Computer Systems, Inc.; Software Information Systems LLC.; Nordisk Systems, Inc.; Essex Technology Group, Inc.; Datatrend Technologies, Inc.; VSS, LLC; Solutions PCD, Inc.; Unique Digital, Inc.; Workgroup Connections, Inc.; Vivvo Application Studios LTD.; Vicom Computer Services, Inc.; CarpeDatum LLC; Accudata Systems, Inc.; Dasher Technologies, Inc.; ExactlyIT, Inc.; REDNET GmbH; Vicom Infinity, Inc.; Infinity Systems Software, Inc.; LPA Software Solutions, LLC; OPIN Digital, Inc.; Paragon Development Systems Inc.; Visucom GmbH; 1CRM Systems Corp.; Interdynamix Systems; Creative Breakthroughs, Inc.; PC Specialists, Inc. d/b/a Technology Integration Group; GfdB, ImfB et DEQSTER; et Notarius.

À propos de Newcomp Analytics

Établie à Toronto, l'entreprise canadienne Newcomp Analytics est une organisation axée sur l'analytique qui vise à offrir des solutions propres aux besoins opérationnels en créant une feuille de route analytique pour favoriser la réussite à long terme. Avec des centaines de déploiements dans plus de 15 industries, Newcomp Analytics contribue à réduire la complexité des mégadonnées et fournit aux organisations les outils nécessaires pour s'attaquer à des projets en toute confiance. Les services et les solutions de Newcomp Analytics permettent de créer une carte pour une analyse plus approfondie et donnent les moyens aux organisations de s'appuyer encore plus sur leurs données et d'avoir de solides capacités pour analyser celles-ci.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions de TI et d'infonuagique compatibles avec les logiciels qui vise à offrir des solutions et des services de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. La Société fournit ces solutions informatiques grâce à des services de consultation, de mise en œuvre et de gestion couvrant tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins commerciaux et technologiques uniques de tous ses clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

Renseignements: Converge Technology Solutions Corp. , Courriel : [email protected], Téléphone : 416 360-1495